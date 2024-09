Un camion a foncé sur une position de l’armée d’occupation israélienne au carrefour d’Assaf, à l’est de Ramallah et d’Al-Bireh, en Cisjordanie occupée.

L’auteur de l’opération, Hayel Issa Dhaifallah (58 ans), qui a été transféré vivant à l’hôpital Hadassah, est originaire du village de Rafat, dans la province de Selfit, au nord de la Cisjordanie.

Les médias israéliens ont commenté cette opération, la qualifiant de « très grave incident ».

Il est à noter que cette opération héroïque intervient au moment où l’agression israélienne se poursuit contre les villages et les camps de la Cisjordanie en plus de la guerre génocidaire contre Gaza.

En réaction, les comités de la Résistance en Palestine ont salué cette opération et l’ont considérée comme « une réponse naturelle aux crimes de l’ennemi sioniste et à sa guerre génocidaire et aux meurtres quotidiens perpétrés contre notre peuple en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ».

Elles ont également salué le « héros qui a mené cette opération », appelant « tous les jeunes de la Palestine à suivre sa sa voie, capable de dissuader l’ennemi et les colons ».

Crash d’un Black Hawk à Gaza

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne a affirmé la mort de deux soldats et la blessure de 7 autres, suite au crash d’un hélicoptère militaire qui tentait de secourir un soldat blessé à Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Selon les médias israéliens, l’hélicoptère appartient à l’unité 669 de l’armée israélienne. Il s’est écrasé mardi soir à Gaza, en raison d’un « défaut technique ».

« Il s’agit d’un désastre majeur pour l’armée de l’air. C’est la première fois qu’un hélicoptère Black Hawk de l’armée de l’air s’écrase. Ce type d’hélicoptère est censé être très sûr et solide », a indiqué Or Heller, correspondant des affaires militaires de la 13ème chaîne israélienne.