Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé à l’unité entre les peuples musulmans et souligné que les discordes ne profitent qu’aux ennemis.

« Si nous restons unis, notre capacité de progrès économique, scientifique et culturel augmentera considérablement et c’est pourquoi notre unité est indésirable pour nos ennemis. Ils profitent de notre discorde et notre division », a-t-il déclaré ce vendredi 13 septembre lors d’un discours devant une foule d’élites culturelles, religieuses et universitaires à Bassora, en Irak.

« Par conséquent, tout message ou toute voix qui provoque la division parmi les musulmans est un message satanique », a-t-il indiqué.

« Nous devons unir nos forces pour restaurer la gloire et la dignité passées des musulmans », a déclaré Pezeshkian qui a entamé mercredi sa visite officielle de trois jours en Irak.

« Si nous agissons vraiment en frères, Israël peut-il massacrer des musulmans tous les jours ? », s’est-il interrogé faisant référence au génocide mené par Israël dans la bande de Gaza qui a fait au moins 41 118 morts et plus de 95 000 blessés depuis octobre 2023.

« Les Européens se sont combattus avec acharnement pendant plus de 100 ans, mais aujourd’hui ils ont réussi à réduire les restrictions aux frontières, à relier leurs routes et à établir une monnaie commune tout en préservant la souveraineté nationale, ce qui les a rapprochés », a-t-il fait remarquer. « Pourquoi nous, musulmans, ne pourrions-nous pas, de la même manière, faciliter les interactions et les échanges entre nos Etats, qui sont vraiment frères, et préserver notre souveraineté nationale ? »

« L’Iran cherche à s’engager dans des relations fraternelles et sincères avec ses voisins et les pays musulmans », a-t-il souligné.

Ces propos interviennent alors que les musulmans célèbrent la « Semaine de l’unité islamique », dans un contexte de détresse persistante des Palestiniens à Gaza.

Les musulmans chiites croient que le 17e jour de Rabi al-Awwal, qui coïncide avec le 21 septembre, marque l’anniversaire de la naissance du prophète Mohammad (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui). Les musulmans sunnites, quant à eux, célèbrent son anniversaire le 12e jour du mois, soit le 16 septembre. La période entre ces deux dates est célébrée chaque année comme la Semaine de l’Unité.

Le défunt fondateur de la République islamique d’Iran, l’imam Khomeini, a institué cette occasion sous le nom de Semaine de l’unité islamique dans les années 1980.

Source: Avec PressTV