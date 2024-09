Les factions de la résistance palestinienne ont condamné l’agression perfide de l’entité sioniste contre le Liban, représentée par l’explosion de Pagers, dans un certain nombre de régions libanaises, et ont affirmé leur confiance dans la capacité de la résistance à riposter et à répondre fermement à l’occupation, proportionnellement à l’agression.

Hamas : nous apprécions le jihad et les sacrifices de nos frères du Hezbollah

Le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a fermement condamné l’agression terroriste sioniste qui a visé des citoyens libanais en faisant exploser des Pagers dans diverses zones du territoire libanais, et qui a blessé des milliers de citoyens, sans distinction entre résistants et civils, et le martyr d’un certain nombre d’entre eux.

Le Hamas a considéré l’agression comme « un crime qui défie toutes les lois et coutumes », tenant le « gouvernement d’occupation entièrement responsable des répercussions de ce crime grave ».

Le mouvement a indiqué dans un communiqué que ce crime »s’inscrit dans le cadre de l’agression sioniste globale contre la région et de la politique d’orgie et d’arrogance adoptée par le gouvernement d’occupation, armé du soutien américain qui couvre ses crimes », soulignant que « cette escalade criminelle ne fera que conduire l’entité terroriste d’occupation à davantage d’échecs et de défaites ».

Le mouvement Hamas a apprécié le jihad et les sacrifices de nos frères du Hezbollah, ainsi que leur insistance à continuer à soutenir notre peuple palestinien à Gaza, affirmant sa pleine solidarité avec le peuple libanais et les frères du Hezbollah, et soulignant que « les crimes de l’occupation faschiste n’affaiblira pas la détermination de nos peuples libres et ne brisera pas la volonté de résistance ».

Jihad islamique : Nous avons pleinement confiance dans la réponse de la Résistance islamique au Liban

Le Mouvement du Jihad islamique en Palestine a estimé que « l’opération perfide menée par les agences de l’entité sioniste en faisant exploser des Pagers comme un crime de guerre, qui a causé de graves dommages à un grand nombre de civils avec une intention perfide préméditée ».

Dans un communiqué, le Jihad islamique a affirmé que « le recours de l’ennemi à cette option indique le niveau de frustration et le manque d’options dont il dispose désormais après les frappes qu’il a reçues sur plusieurs fronts pour soutenir le peuple palestinien ».

Le Mouvement du Jihad Islamique a souligné sa pleine confiance dans la capacité de la Résistance islamique d’absorber cette frappe perfide et d’en contenir rapidement les conséquences, et qu’elle réagira proportionnellement à l’ampleur du crime et au ciblage des civils à l’intérieur de leurs maisons, en particulier des familles des résistants ».

Mouvement des Moudjahidines palestiniens : Nous tenons l’administration américaine directement responsable

Le Mouvement des Moudjahidines palestiniens, a condamné « le crime sale et immoral qui a pris pour cible les équipements de communication libanais, entraînant la mort de nombreuses personnes et blessant des milliers de nos frères au Liban ».

Le mouvement des Moudjahidines palestiniens a qualifié ce crime comme « une partie de la guerre criminelle menée par le gouvernement Netanyahu contre notre oumma avec le soutien de l’administration criminelle américaine, qui est directement responsable de ce crime odieux et de tous les crimes sionistes ».

Le Mouvement des Moudjahidines a affirmé que « l’ennemi ne réussira pas dans ses efforts, par ses crimes lâches et perfides, à briser la volonté de résistance de notre oumma, ou décourager les moudjahidines du Hezbollah et du Liban de continuer à soutenir la bande de Gaza, soumise aux crimes de génocide les plus odieux ».

Le mouvement a souligné que « l’ennemi criminel sioniste doit payer le prix de ses crimes odieux contre notre peuple et notre oumma », soulignant « qu’il doit se rendre compte qu’il est dans une bataille ouverte avec toutes les forces vives de la oumma ».

Dans sa déclaration, le Mouvement Moudjahidine a appelé la oumma et ses forces vives à « s’unir et s’aligner contre l’ennemi central de la oumma, soit l’entité sioniste criminelle et son sponsor, l’administration criminelle américaine ».

Brigades Salah al-Din : une tentative désespérée pour arrêter le Front de soutien

Les Brigades Nasser Salah al-Din ont condamné « le crime barbare contre le peuple libanais frère, qui a entraîné de nombreux martyrs et fait des centaines de blessés ».

Dans un communiqué, les Brigades Nasser Salah al-Din ont affirmé que « l’horrible crime sioniste est le résultat de l’échec militaire majeur des sionistes à arrêter le Front de soutien libanais pendant la bataille en cours contre Déluge d’Al-Aqsa, et y voit une tentative désespérée d’arrêter l’incendie du Front de soutien libanais , dont le Hezbollah et la Résistance islamique sont le fer de lance ».

Les Brigades Salah al-Din ont souligné leur confiance dans « la capacité des frères de la Résistance islamique et du Hezbollah à se venger et à répondre à ce crime odieux et à continuer de soutenir le peuple palestinien et sa résistance quels que soient les sacrifices ».

Front Démocratique de Libération de la Palestine : La résistance ne cessera de se renforcer avec stabilité et détermination

Le Front Démocratique de Libération de la Palestine a condamné cet acte criminel contre le Liban et les Libanais, soulignant « qu’il s’agit d’un massacre et d’un nouveau crime de guerre qui nécessite une condamnation internationale et des responsabilités à assumer ».

Le Front Démocratique de Libération de la Palestine a estimé ce crime « comme une preuve évidente du fascisme de l’entité occupante », soulignant « qu’il n’aurait pas osé le commettre sans le silence international et le soutien scandaleux des États-Unis et de l’OTAN aux massacres en cours en Palestine, au Liban et dans la région, et ses efforts pour déclencher la guerre dans la région après avoir été incapable d’atteindre ses objectifs dans l’agression contre Gaza ».

Le Front Démocratique a estimé que « cette agression ne ferait qu’accroître la résistance au Liban avec fermeté et détermination à continuer de soutenir le peuple palestinien sous diverses formes possibles ».

Il a souligné « sa confiance dans la capacité de la résistance à faire face à cette agression, qui prouve l’échec de l’occupation et sa défaite à nuire à la résistance, et ces massacres ne dissuaderont pas de poursuivre sa résistance et sa confrontation à l’occupation israélienne ».

Le Front populaire de libération de la Palestine: nous sommes certains de la capacité de la résistance à absorber l’attaque et à riposter avec force

Le Front populaire de libération de la Palestine a estimé « ces attaques perfides comme une dangereuse escalade sioniste, qui s’inscrit dans le contexte d’une nouvelle tentative visant à brouiller la situation sécuritaire au Liban et à la déstabiliser ».

Dans un communiqué, le Front populaire de libération de la Palestine a affirmé que « cette large escalade sioniste est lancée en coordination claire avec les États-Unis et les puissances occidentales, et vise à frapper la profondeur libanaise et à tenter d’affaiblir la résistance, qui a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à affronter ces événements dangereux ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a affirmé « son plein soutien et sa solidarité avec le Liban et la résistance, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a souligné sa certitude de « la capacité de la résistance à absorber cette attaque perfide et à y répondre de manière forte, qui reflète sa cohésion et sa solidité », soulignant que ces opérations « ne dissuaderont pas la résistance au Liban de poursuivre son soutien au résistance à Gaza dans sa bataille continue contre l’occupation ».

Le Front populaire de libération de la Palestine a conclu son communiqué que « les menaces répétées de l’entité sioniste de lancer une agression généralisée contre le Liban ne se heurteront qu’à une plus grande fermeté et résistance », notant que « le peuple libanais et ses forces de résistance ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils étaient capables de contrecarrer tout plan visant à cibler le Liban, et répondre à l’escalade par une escalade encore plus grande ».

Le Parti du peuple palestinien a également exprimé sa ferme condamnation de « l’attaque criminelle qui a visé des milliers de citoyens du peuple libanais frère », soulignant que « les services de renseignement de l’occupation sioniste sont derrière cet acte terroriste ».

Barghouti : Netanyahu échouera et ses plans seront brisés

Le secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, Moustafa Barghouti, a qualifié l’attaque criminelle d’acte terroriste ayant blessé des civils innocents et représente la mise en œuvre d’un complot de Netanyahu et de son gouvernement fasciste visant à lancer une guerre globale contre le Liban et à entraîner la région dans une guerre régionale pour empêcher de parvenir à un accord et mettre fin à la guerre d’extermination dans la bande de Gaza ».

Barghouti a souligné que « Netanyahu n’aurait pas osé commettre tous ces crimes sans le soutien absolu des États-Unis et le silence occidental », soulignant « qu’il échouera face à la fermeté et à la résistance des peuples de la région, en particulier des Libanais et des palestiniens, et ses plans seront brisés tout comme les conspirations des agresseurs avant lui ont été brisées ».

Le président palestinien ordonne l’ouverture d’hôpitaux palestiniens au Liban

Dans un contexte connexe, l’ambassadeur palestinien au Liban, Ashraf Dabour, a revelé que « sous les directives du président palestinien Mahmoud Abbas, tous les hôpitaux palestiniens au Liban ont été ouverts et que toutes les équipes médicales, qu’elles soient affiliées au Croissant-Rouge palestinien ou celles du Croissant-Rouge palestinien, ont été mobilisés pour accueillir les blessés et leur apporter soutien et assistance ».

Source: Médias