La Résistance islamique en Irak a lancé une attaque à l’aide de drones contre une cible vitale dans la ville occupée d’Umm al-Rashrash à Eilat, au sud de la Palestine occupée.

La Résistance a affirmé que « cette opération intervient en soutien à notre peuple en Palestine et au Liban, et en réponse aux massacres israéliens contre des civils », soulignant « qu’elle continuera à frapper les bastions ennemis, s’engageant à le faire à un rythme de plus en plus rapide ».

Quant à l’entité sioniste, les médias israéliens ont rapporté que « l’attaque sur Eilat a été menée via 3 drones ».

Les médias israéliens ont indiqué que « les forces de secours et les ambulanciers paramédicaux de l’étoile de David se sont rendus sur le site de l’explosion du drone à Eilat ».

Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté que « quatre incidents différents se sont produits, originaires d’Irak, au cours desquels 6 drones ont été lancés en direction d’ Israël ».

Les attaques de drones ont été réparties comme suit : 3 drones vers le Golan syrien occupé, 2 vers Eilat et une vers Wadi Araba.

La Résistance islamique en Irak a ciblé la base israélienne Ain Yahav à Wadi Araba, également avec un drone, causant des dégâts matériels.

Source: Médias