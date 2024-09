La direction du Hezbollah a annoncé le martyre de Cheikh Nabil Qaouq, tué samedi dans un raid israélien dans le quartier de Chiyah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ci-dessous le texte de la déclaration :

(( Au nom de Dieu le plus miséricordieux, le plus miséricordieux

Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles à ce qu’ils ont fait à Dieu, et parmi eux il y a ceux qui ont accompli leur promesse, et parmi eux il y a ceux qui attendent, et ils n’y ont rien changé.

Dieu Tout-Puissant est vrai

La direction du Hezbollah annonce au peuple de la résistance, à la nation des Moudjahidines, ainsi qu’aux écoles religieuses au Liban et à l’étranger, que son Eminence l’érudit et combattant Cheikh Nabil Qaouq, a reçu la haute distinction du Martyre Divin à la suite d’un perfide raid sioniste dans la région de Chiyah.

Son Eminence le Cheikh martyr a assumé de nombreuses responsabilités organisationnelles dans les différentes unités du Hezbollah et a été digne de la confiance qu’il portait. Il était un érudit missionnaire et un grand moudjahid. Il était constamment présent dans les arènes du jihad, proche des moudjahidines sur les premières lignes. Il a passé sa vie honorable dans les domaines du jihad, de la générosité et du sacrifice.

Nous présentons nos condoléances au Maitre du Temps, à son Eminence le Guide suprême, l’Imam Khamenei, a son honorable et patiente famille, en espérant que Dieu leur accordera une belle patience et une bonne récompense dans ce monde et dans l’au-delà.))