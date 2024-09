Deux Palestiniens sont tombés en martyre, ce lundi à l’aube, lorsque des avions de guerre de l’occupation israélienne ont bombardé une école abritant des personnes déplacées, à l’ouest de la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza.

Des sources locales ont rapporté que les avions de combat de l’occupation ont bombardé l’école Abu Jaafar dans le quartier Al-Salatine, à l’ouest de Beit Lahia, qui abrite des personnes déplacées, entraînant le martyre de deux citoyens et la blessure de plusieurs autres.

Des sources de la presse palestinienne ont également rapporté que des bombardements d’artillerie israéliens ont visé le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza.

Quatre autres Palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés lors des bombardements de l’occupation israélienne dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

Des sources locales ont en outre indiqué que les forces d’occupation ont pris pour cible une maison dans le camp de Nouseirat, au centre de la bande de Gaza, ce qui a entraîné le martyre de deux citoyens.

Un citoyen, sa femme et leurs deux enfants sont aussi tombés en martyre suite au bombardement de l’avion d’occupation a contre une maison à Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Et puis, dans le sud de la bande de Gaza, les avions d’occupation ont visé un véhicule civil au nord-ouest de Khan Younes, tuant deux citoyens.

Dans ce contexte, des sources palestiniennes ont fait état de 31 martyrs suite à l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza, au cours des dernières heures.

Les forces d’occupation poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, entraînant le martyre de 41 595 citoyens et la blessure de 96 251 autres, dont une majorité d’enfants et des femmes. Alors que des milliers de personnes disparues restent ensevelies sous les décombres.