Le député Hassan Fadlallah, membre du Bloc de la Fidélité à la Résistance islamique, a affirmé ce lundi que « ce qu’il faut, c’est de la fermeté, de la fermeté et de la fermeté », soulignant « notre moral est bon ».

Concernant la menace israélienne d’une attaque terrestre contre le Liban, Fadlallah a déclaré : « Lorsque nous affrontons l’ennemi sur le terrain, nous savons comment il s’enfuit devant la résistance et les Moudjahidines ».

Il a ajouté : « Nous avons la volonté que nous exprimons sur le terrain, et notre résistance se bat de Naqoura à Chebaa », notant que « l’environnement de résistance est bien tenu et difficile à briser ».

Fadlallah a également affirmé que « la résistance est dans une position de fermeté et continuera à affronter l’ennemi soutenu par les USA et ses alliés occidentaux ».

Et de poursuivre : « notre combat est d’empêcher l’ennemi d’atteindre ses objectifs, c’est désormais un moment de confrontation et de fermeté et la priorité est de mettre fin à l’agression contre notre peuple, notre pays et le peuple palestinien ».

Le député Hassan Fadlallah a abordé la question du martyre du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, lors d’un raid israélien perfide dans la banlieue sud de Beyrouth, et a souligné : « Nous avons la foi, la volonté et le courage, et le sang de Sayyed Nasrallah bout dans le sang de centaines de milliers de résistants prêts à se battre ».

Il a noté : « Malgré la perte et la perte du martyr Sayyed Nasrallah, nous disons que c’est la nature de nos dirigeants de combattre sur le terrain jusqu’au martyre ou à la victoire ».

Concernant les sacrifices consentis par la résistance islamique au Liban contre l’ennemi israélien, Fadlallah a indiqué que « quel que soit l’ampleur des sacrifices, cette résistance ne peut être vaincue et nous continuerons à affronter l’ennemi israélien », ajoutant que « le travail de la résistance islamique au Liban contre l’ennemi israélien n’a pas cessé un seul instant et sa structure n’a pas été ébranlée un instant. Nous sommes soucieux d’empêcher l’agression israélienne contre le Liban ».

Quant à l’état des opérations militaires et stratégiques sur le terrain, Fadlallah a expliqué : « Aujourd’hui, nous sommes passés à une nouvelle étape et la résistance est présente sur le terrain ».

Il a également souligné que « la résistance, avec sa structure, ses emplacements et ses armes, est cohésive et possède une structure solide, car elle défend son pays au cœur de la guerre ».

Le représentant du Bloc de la Fidélité à la Résistance a répondu au message du vice-secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, et a expliqué que « malgré tout ce qui s’est passé, la résistance a clairement annoncé toutes les mesures qu’elle a prises à travers le message de Cheikh Qassem ».

Il a poursuivi : « Pendant 30 ans, le martyr Sayyed Nasrallah a supervisé cette voie pour qu’aucune urgence ne puisse l’ébranler », soulignant que « Sayyed Nasrallah a toujours préparé la résistance à toute urgence », et « qu’il a planifié pour nous un avenir à long terme ». »

Fadlallah a affirmé que « le martyr Sayyed Nasrallah a offert à la nation, au peuple, à sa patrie, à la Palestine et à Gaza la chose la plus précieuse qu’un être humain puisse offrir », ajoutant « qu’il s’est levé en martyr pour rejoindre une caravane lumineuse de martyrs ».

Le député Hassan Fadlallah, a conclu : « Nous avons perdu un leader bien-aimé et cher et un leader au niveau régional ».

Source: Médias