Le commandant en chef de l’armée iranienne, le général Abdel Rahim Mousavi, a averti : « Si les sionistes commettent des erreurs supplémentaires, nous réagirons plus durement. Dans ce cas, nous pourrions décider de détruire leurs infrastructures. »

Il a ajouté que les États-Unis doivent recevoir le message suivant avant « Israël »: « Si l’entité continue son mal, l’entité entière sera détruite ».

Et d’ajouter: « L’Iran a enduré l’amertume de la retenue pendant un certain temps, mais nous avons vu que ce n’était pas une option appropriée ».

De son côté, le chef d’état-major de l’armée iranienne, le général de division Mohammad Bagheri a menacé de « détruire toutes les infrastructures de l’entité sioniste si son pays est attaqué ».

« Si le régime sioniste, qui est devenu fou, n’est pas contrôlé par ses soutiens américain et européen et veut poursuivre ces crimes ou agir contre notre souveraineté et notre intégrité territoriale, l’opération comme celle de ce soir (mardi) sera répétée avec une plus grande intensité et toutes les infrastructures du régime seront visées », a déclaré le général Bagheri à la télévision d’Etat iranienne.

Il a mis en garde les pays soutenant « Israël » contre toute ingérence directe et toute attaque contre l’Iran, soulignant : « Ses intérêts seront alors visés dans toute la région, et il sera soumis à une attaque qui lui fera regretter ».

Et de poursuivre en disant : « Faites savoir à l’entité d’occupation et à ses partisans que l’Iran n’a déclenché aucune guerre au cours des 45 dernières années et qu’il ne déclenchera aucune guerre, mais qu’il répondra avec force et détermination à toute agression contre lui. »

Les agences iraniennes ont publié une vidéo du moment où l’ordre a été donné par le commandant en chef des Gardiens de la révolution, le général de division Hossein Salami, de lancer des missiles vers les profondeurs des territoires palestiniens occupés.

لحظة توجيه الأوامر من قِبل القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي بإطلاق الصواريخ نحو كيان الاحتلال#إيران #الرد_الإيراني #فلسطين_المحتلة #الوعد_الصادق_2 pic.twitter.com/oxjRiSHcHn — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 1, 2024

S’adressant au commandant de l’armée de l’air, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, Salami a demandé le lancement de l’opération « Juste Promesse 2 » « en représailles au sang d’Ismail Haniyeh et à la violation de la souveraineté de l’Iran et aux crimes de l’entité criminelle qui a assassiné le chef du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah et le général de brigade Nilforshan, ainsi qu’en représailles au sang des enfants opprimés de Gaza et du peuple libanais résistant ».

L’opération « Juste Promesse 2 » a ciblé 3 bases militaires israéliennes : la base Nevatim, qui comprend des avions F-35, et la base Hatzrim, qui comprend des avions F-15 qui ont été utilisés lors de l’assassinat de Sayed Nasrallah, en plus de la base Tel Nof, située près de Tel Aviv.

La télévision d’État iranienne a rapporté que les Gardiens de la révolution « ont utilisé des missiles hypersoniques de type Fattah dans leur attaque contre l’entité sioniste ».