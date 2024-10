Les Brigades al-Qassam – Hamas, ont revendiqué dans un communiqué mercredi soir, la responsabilité de « l’opération héroïque de Jaffa, qui a été menée par les deux moudjahidines Mohammad Rashid Misk et Ahmed Abdel Fattah al-Haymouni de la ville d’Hébron.

Le communiqué des Brigades al-Qassam a indiqué : « Cette opération a coïncidé avec des frappes douloureuses visant le cœur de l’entité hier, mardi, au plus fort de son alerte sécuritaire de la part de divers fronts de résistance, et elle s’est terminée par l’attaque majeure de missiles menée par l’Iran dans le cadre de l’opération la Promesse Juste 2 ».

Concernant la façon dont l’opération des Brigades al-Qassam a été menée, le communiqué a révélé : « Les moudjahidines d’al- Qassam ont pu s’infiltrer dans nos territoires occupés, ont poignardé l’un des soldats d’occupation et saisi son arme automatique, puis ont mené l’opération héroïque dans deux endroits différents du territoire au cœur de Tel Aviv, dont l’un se trouvait à l’intérieur d’une gare, et ils ont achevé les violeurs de notre terre à distance nulle ».

Au moment où les Brigades al-Qassam ont revendiqué la responsabilité de l’opération, ils se sont adressés à l’ennemi israélien dans un communiqué, disant : » les prochains jours apporteront avec eux la mort qui viendra de diverses régions de Cisjordanie, et des mains de nos fidèles moudjahidines, des fils des dirigeants Ismail Haniyeh et Saleh Al-Arouri ».

Les Brigades al-Qassam ont affirmé « qu’elles se préparent et préparent des opérations pour qu’ils écrivent les pages de gloire de la bataille d’Al-Aqsa grâce à leur héroïsme, ce qui réchaufferait le cœur de notre peuple, le peuple palestinien tandis que l’occupation poursuit son agression brutale et son génocide contre la population et les enfants de Gaza ».

Le communiqué prévient également que « l’ennemi israélien doit s’habituer à voir ses morts dans les rues de nos villes occupées ».

Hier, mardi, l’occupation israélienne a admis que « 7 personnes ont été tuées et plus de 25 blessées dans une fusillade dans le centre de Tel-Aviv. Elle a également annoncé que ‘les auteurs de la fusillade à Tel-Aviv étaient des résidents de Cisjordanie ».

Pour le 362ème jour consécutif, les forces d’occupation israéliennes continuent de commettre leurs crimes de génocide dans la bande de Gaza, en lançant des dizaines de frappes aériennes et de tirs d’artillerie, tout en commettant des massacres contre des civils, dans un contexte humanitaire catastrophique dû au siège, qui a entraîné une augmentation du nombre de morts, selon le ministère palestinien de la Santé. À Gaza, il y a eu 41 689 martyrs et 96 625 blessés depuis le 7 octobre 2023. Sachant que ce décompte n’inclut pas les martyrs dont les corps n’ont pas été retrouvés, ni les corps des martyrs sous les décombres.

Source: Médias