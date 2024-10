Les forces armées yéménites ont annoncé, ce jeudi matin, que l’armée de l’air a ciblé un endroit vital à Tel Aviv (Yafa occupée) avec plusieurs drones de type Yafa.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, a affirmé que l’opération à Tel-Aviv avait atteint ses objectifs, « les drones arrivant sans que l’ennemi ne les détecte ni ne les abatte ».

Sarii a souligné que l’opération « s’inscrit dans la cinquième étape de la bataille de la conquête promise et du saint jihad, et dans la continuité du soutien des peuples palestinien et libanais opprimés et en soutien à leur résistance ».

Il a salué les moudjahidines sur les fronts de Gaza, de Cisjordanie, du Liban et de l’Irak, soulignant que les forces armées poursuivront leurs opérations jusqu’à l’arrêt de l’agression contre Gaza et le Liban.

Il a en outre renouvelé l’appel du Yémen à « tous les peuples arabes et islamiques de manifester ouvertement leur soutien aux peuples palestinien et libanais ».

L’armée israélienne a dépêché des avions de guerre et des hélicoptères de combat qui ont survolé à basse altitude dans le ciel de Tel-Aviv.

Les médias israéliens ont rapporté que cinq drones ont été lancés depuis le Yémen, à environ 2 000 km de distance, le premier drone étant arrivé dans la zone vers 2 heures du matin (heure locale).

Au moins trois fortes explosions ont été entendues à Tel-Aviv, Herzilya et Petah Tikva, et autres comme l’ont rapporté les médias israéliens.

Plus tard, un autre drone a atteint la colonie de Bat Yam, dans le sud de Tel-Aviv.

Le mercredi 2 octobre, les forces armées ont également ciblé des sites militaires au plus profond de l’entité israélienne en Palestine occupée avec 3 missiles de croisière de type Qods 5, entrant en service pour la première fois.

« Les missiles ont réussi à atteindre leurs cibles, tandis que l’ennemi sioniste est resté silencieux sur les résultats de l’opération », selon Sarii.