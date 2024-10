Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqshi est venu au Liban ce vendredi où il a rencontré le chef du Parlement et le Premier ministre par intérim

« L’Iran restera aux côtés du Liban et de la résistance », a-t-il déclaré après sa rencontre avec Nabi Berri, assurant que « l’Iran est confiant que les crimes de l’entité israélienne sont voués à l’échec et le peuple libanais sortira vainqueur ».

IL a souligné que « des consultations sont réalisées avec d’autres pays pour parvenir à un cessez-le-feu qui prenne en considération les droits des Libanais ».

Estimant que les conditions du Liban sont exceptionnelles, il a souligné que sa présence à Beyrouth dans ces conditions difficiles est « la meilleure preuve que l’Iran est au côté du Hezbollah en toute confiance ».

Selon les médias libanais, le ministre iranien qui est venu au Liban en compagnie de plusieurs députés du Parlement iranien et membres du Croissant rouge iranien a apporté avec lui 10 tonnes d’aides médicales.

Evoquant la riposte de son pays contre l’entité sioniste au martyre du secrétaire général du Hezbollah son éminence sayed Hassan Nasrallah, du chef du Hamas Ismail Haniyeh tué en Iran, et du général du CGRI Abbas Nilforoushan, Araqshi a affirmé que c’est auto-défense légitime défendue par les principes des Nations Unies.

Il a rappelé que son pays « n’a visé que des cibles militaires et sécuritaires de l’entité et n’a fait que riposter aux attaques sur le sol iranien, contre notre ambassade à Damas et les intérêts iraniens ».

« Si l’entité pend une quelconque mesure contre l’Iran sa riposte sera plus forte, plus proportionnelle plus globale et plus calculée », a-t-il ajouté.