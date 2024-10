Un officier de terrain de la résistance islamique a rapporté ce samedi sa version des combats qui se déroulent ces deux derniers jours, à la frontière entre le Liban et le nord de la Palestine occupée avec les militaires de l’occupation israélienne, dans un communiqué publié par Média de guerre de la résistance. Selon le journal libanais al-Akhbar, les combats sont les plus violents dans les deux localités Yaroun et Maroun al-Ras dans le case de Bint Jbeil alors que les deux premier jours de l’offensive israélienne terrestre, ils étaient concentrés à Odayssé et Kafarkela où plus de 60 militaires de l’unite d’élites ont péri dans les embuscades de la résistance.

Sur les combats à Maroun al-Ras et Yaroun, l’officier de la résistance a révélé que les soldats d’élite de l’ennemi ont tenté, vendredi, après une couverture de feu de l’artillerie et aérienne d’avancer en direction de deux axes de ces deux localités « mais lorsqu’ils sont arrivés dans une zone piégée d’avance aux engins , dont certains hier, et à l’appel « Labbayka ya Nasrallah », les combattants les ont actionnés, puis se sont accrochés aux armes légères et moyennes et aux obus avec eux, à de courtes distances, voire à la distance zéro »

Des photos au prix de militaires tués et blessés

Commentant des photos diffusées par l’armée d’occupation montrant des soldat à proximité des maisons dans des villages libanais, l’officier de la résistance assuré que « le prix payé par l’israélien pour les photos et les vidéos qu’il publie aux abords de certains villages limitrophes est exorbitant en pertes humaines et matérielles ».

Selon lui, « les photos publiées par l’ennemi israélien, à proximité des maisons dans un village frontalier, ont été prises dans une zone géographique située à quelques dizaines de mètres des territoires occupés sachant que certains habitants du sud ont édifié leurs maisons à proximité de la frontière ».

« En vue d’obtenir les photos dont Netanyahu en crise a pressement besoin, le prix a été 20 tués ou blessés dans les rangs des soldats d’élite ce qui a contraint le censeur militaire israélien à les dissimuler, imposant un black-out sur l’évènement », a-t-il ajouté.

Opérations de ce samedi

Après une journée au cours de laquelle elle avait fait état de 23 opérations, la résistance islamique, a revendiqué trois opérations dans la nuit de vendredi à samedi :

vers 1 :50, ses combattants ont repoussé une tentative de percée dans l’entourage du bâtiment de la municipalité de la localité de Odayssé.

vers 2 :15, des tirs de roquettes contre un attroupement de militaires israéliens dans la colonie Kfar Yuval

vers 2 :15, des barrages de roquettes contre un attroupement de militaires israéliens dans la colonie de Kfar Giladi

vers 2 :15, des barrages de roquettes sur des soldats à Khallat Abir à Yaroun

Ce matin, la résistance a rapporté que ses combattants ont visé un char Merkava pendant qu’il avançait vers la hauteur al-Bat, au bout de la forêt de Maroun à l’aide d’un obus guidé, le frappant de plein fouet causant des tués ou blessés parmi son équipage.

vers 10 :30, des tirs de missiles Fadi-1 ont ete tirés sur la base Ramat David.

Les médias israéliens ont fait état de 5 missiles depuis le Liban en direction de la vallée Jezréel, indiquant que certains ont été interceptés et d’autres sont tombés dans des zones ouvertes…

Selon le quotidien israélien Haaretz, 700 roquettes et drones ont été tirés depuis le mercredi 2 octobre.

Les sirènes d’alerte ont retenti depuis ce matin à Afula, dans la Golan syrien occupé, à Safed et son entourage…

Safed ce samedi

Les régions sud-libanaises bombardées

Les régions libanaises qui ont été bombardées depuis le matin de ce samedi : Kafarkela, les périphéries de Kafarchouba, Yaroun, Maroun al-Ras, des localités dans le casa de Tyr, Taybeh, Baraachite, Nabichite (Bekaa), Kfardounine, Chahabiyeh, Chahabiyeh, hauteur de l’iqlime al-Touffah, Arzoun, Siddiqine, Qana, al-Khiam, le verger Bastara….

A SUIVRE

