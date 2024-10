À l’aube du premier anniversaire de l’opération du « Déluge d’Al-Aqsa », la Résistance palestinienne poursuit ses opérations en ciblant les forces d’occupation et ses véhicules et fait face aux tentatives d’incursion israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, tout en continuant à bombarder les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Les Brigades Al-Qods, branche militaire du Jihad islamique palestinien, ont annoncé que leurs combattants ont bombardé Ashkelon et les colonies de l’enveloppe de Gaza avec une salve de projectiles.

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont affirmé que leurs combattants ont mené des violents affrontements avec les soldats d’occupation dans les zones d’incursion au nord.

De leur côté, les Brigades Al-Qassam (branche militaire du Hamas) ont annoncé que leurs combattants « mènent des combats acharnés contre les forces ennemies ». Elles ont affirmé avoir « fait sauter plusieurs engins terrestres contre un véhicule de transport de troupes sionistes et deux bulldozers militaires D9 dans les régions du nord-ouest de la ville de Gaza ».

Les snipers de la Résistance ont également réussi à cibler un soldat de l’occupation à l’est de la ville de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza.

De plus, lors d’une opération combinée, les combattants d’Al-Qassam ont réussi à faire exploser un engin explosif contre un char israélien de type Merkava 4, et ont visé le groupe d’évacuation avec un projectile antipersonnel alors qu’il essayait de transporter les soldats morts et blessés près du Studio du Sultan, à l’est du camp de Jabalia, dans le nord de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont aussi annoncé que leurs combattants ont réussi à faire sauter une maison piégee à l’avance contre une force sioniste de 10 soldats, à l’ouest du camp de Jabalia.

86 % des colons refusent de retourner dans la zone de l’enveloppe de Gaza

Un sondage publié, dimanche 6 octobre, par la radio publique israélienne Kan indique qu’« une majorité de colons pensent que l’entité a perdu la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza ou qu’ils ne connaissent pas la réponse à une telle question, tandis que plus de 80% d’entre eux ont refusé de vivre dans l’enveloppe de Gaza une fois la guerre terminée. »

27% des Israéliens ont déclaré croire qu’« Israël » a gagné la guerre contre Gaza.

Alors que 35 % d’entre eux pensent qu’« Israël » a perdu la guerre et 38 %, ont déclaré qu’ils ne savent pas.

Selon le sondage, 14 % des Israéliens acceptent de vivre dans l’une des colonies de l’enveloppe de Gaza après la fin de la guerre, tandis qu’une écrasante majorité 86 % affirme son refus de vivre dans l’enveloppe de Gaza.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre 2023, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1163 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza.

Plus de 41000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.