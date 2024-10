Dans une intervention sur son compte X, le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a expliqué la réalité des combats entre les combattants de la Résistance islamique et l’armée d’occupation israélienne qui a mobilisé 3 divisions.

Son intervention dans son intégralité:

« Depuis six jours, les forces de l’armée d’occupation tentent d’ouvrir de nouveaux fronts et de nouveaux axes, à partir des villages où il a entamé son offensive, en tentant des pénétrations terrestres, notamment depuis les villages Kafarkela, Odaysse, Maroun al-Ras et Yaroun.

La dernière de ces tentatives a eu lieu ce matin lorsque les forces de l’occupation ont tenté une infiltration depuis le jardin de Maroun al-Ras. Avant une tentative a été avortée à Khorbat Choeb et une troisième en direction de Labbouné depuis la position israélienne à Jal al-Allam. Il y a aussi les tentatives en direction de Kafarkela en direction d’une région qui supervise la vallée d’al-Khiam qui a été repoussée.

Ces tentatives se répètent ici sous une couverture de feu d’une grande intensité, des dizaines de raids aériens, plus de 100 pendant la nuit dernière, sans compter plusieurs centaines de tirs d’artillerie qui ne connaissent pas de répit.

En même temps, il y a les missiles tirés par la résistance en direction de la Palestine occupée.

Toutes ces tentatives n’ont pas réalisé leurs objectifs. Toutes les opérations destinées à repousser ces tentatives se poursuivent toujours, il en est de même pour les tirs de roquettes vers les territoires occupés aussi, pour les attaques contre les groupements de soldats aussi. Les résistants avec leurs bras et les yeux braqués sont toujours dans leurs positions. Ils tentent d’entrainer l’ennemi israélien vers certains points ou villages frontaliers. C’est une véritable bataille que la résistance mène contre la plus grande armée au Moyen Orient, laquelle dispose de toutes les capacités militaires, mais les résistants réalisent des exploits épiques héroïques.

Dernière question, même si l’ennemi parvient à entrer dans les villages frontaliers, cela ne veut pas dire qu’il va réaliser ses objectifs. Nous sommes dans une guerre, l’essentiel est que l’ennemi ne trouve pas de repos dans ces régions infiltrées, et que les projectiles et missiles continuent de s’abattre sur lui. De même pour les obus dirigés contre ses chars et ses véhicules qui tentent de pénétrer.

C’est la bataille. Elle se poursuivra jusqu’à infliger une défaite à cette armée qui ne peut que s’attendre à la défaite. »