Aujourd’hui lundi, une force spéciale des forces d’occupation israéliennes a protégé la ville de Tubas, au sud de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée.

Des sources locales ont rapporté « qu’une force spéciale composée de soldats israéliens s’est infiltrée dans la ville et a attaqué l’un des magasins de la rue principale et que les soldats de l’occupation ont tiré des bombes fumigènes dans le quartier ».

Les forces d’occupation ont envoyé des renforts militaires depuis le poste de contrôle de Tayasir en direction de Tubas, selon les sources, tandis qu’un clip vidéo a montré le moment où les forces d’occupation ont infiltré Tubas.

Les forces d’occupation se sont déployées massivement à proximité du site de bombardement israélien, ce qui a causé de nombreux blessés parmi les résistants à Tubas. Les équipes du Croissant-Rouge n’ont pas pu atteindre les lieux avant de se retirer de la zone.

Le bataillon Tubas, affiliée aux Brigades Al-Qods – la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine – a affronté les forces d’invasion israéliennes sur différents fronts de combat.

Le bataillon a affirmé, dans un communiqué, que ses combattants « ont fait pleuvoir les forces ennemies et les véhicules militaires avec de lourdes pluies de balles, réalisant des tirs directs ».

Le bataillon Tubas a diffusé des images de ses combattants faisant exploser des jeeps et des véhicules de l’occupation sur les axes de combat de Tubas et de Jénine.

Une force spéciale israélienne s’est infiltrér vers le centre de Tubas, déguisée en civils, et a pris d’assaut la Gulf Exchange Company. Dès qu’elle a été démasquée, l’armée d’occupation a envoyé des renforts militaires dans la ville, tandis que ses véhicules se sont déployés dans plusieurs quartiers de la ville, en plus de confisquer du matériel et des documents à l’entreprise. Au cours de cette opération, les forces d’occupation ont arrêté un jeune homme du gouvernorat.

Source: Médias