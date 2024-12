Le journal Bloomberg a souligné que « les inquiétudes grandissent à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie concernant le rôle central joué par Hayaat Tahrir al-Sham dans le changement de régime et ce qu’il pourrait faire une fois au pouvoir plus tard ».

Bloomberg a constaté que « le nouveau gouvernement intérimaire, qui devrait rester en fonction jusqu’au 1er mars, est mis à l’épreuve en termes de gestion de la Syrie et d’assurance de la stabilité politique ».

Le chef de Hayaat Tahrir al-Sham, Abou Muhammad al-Julani, a déclaré mercredi, depuis la mosquée Imam al-Shafiii, où il prêchait il y a vingt ans : « Avec cette guerre éclair, et que Dieu soit loué Tout-Puissant, nous avons sauvé la Syrie et la région entière d’une menace existentielle qui pesait sur de nombreuses composantes du peuple syrien ».

Bloomberg a exprimé certaines inquiétudes, déclarant : « Il existe de profondes fractures religieuses sur la population syrienne d’environ 24 millions d’habitants, dont environ 70 % sont des musulmans sunnites, et le reste est un mélange d’autres religions, y compris le christianisme ».

Le journal a également noté : « Les dirigeants du comité ont lancé une campagne de communication dans la capitale et dans d’autres grandes villes, et ont tenu des réunions avec des dirigeants communautaires, notamment des membres de groupes non musulmans »..

Le journal a poursuivi : « Le groupe armé a publié une déclaration interdisant à ses combattants de s’immiscer dans les libertés individuelles, en particulier celles des femmes ».

Bloomberg a appuyé sa déclaration par le témoignage du père Arsanios Lahham, après une réunion avec les dirigeants de Hayaat Tahrir al-Sham dans la ville côtière occidentale de Tartous, qui a déclaré mercredi : « Il n’y a aucune raison d’avoir peur ».

Dans une interview accordée à CNN la semaine dernière, Al-Julani n’a pas exclu l’introduction d’un régime islamique en Syrie, déclarant : « Les gens qui craignent le régime islamique ont soit constaté sa mauvaise mise en œuvre, soit ne le comprennent pas correctement ».

Concernant l’avenir des minorités en Syrie, Al-Julani a souligné qu’elles « existent depuis des centaines d’années et personne n’a le droit de les éliminer ».

Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale du président élu américain Donald Trump, a affirmé : « Aucune décision n’a encore été prise concernant Hayaat Tahrir al-Sham et al-Julani. Il ne coupe pas la tête aux anciens responsables du régime d’Assad ou les accrocher aux ponts. Ils semblent s’asseoir et parler, ce qui est un bon premier signe ».

Bloomberg a abordé la position spontanément prise par l’administration Biden, la qualifiant de « neutre », faisant référence à la déclaration du secrétaire d’État Anthony Blinken, qui a déclaré : « Washington pourrait reconnaître un nouveau gouvernement syrien qui respecte les minorités et détruit les stocks d’armes chimiques et biologiques ».

Le journal a rapporté également, ce qu’a indiqué lundi le Département d’État américain, que « classer Hayaat Tahrir al-Sham comme organisation terroriste n’empêche pas les responsables américains de parler aux dirigeants du groupe » exprimant « son inquiétude quant au possible retour de Daech ».

Bloomberg a également constaté que « l’insistance de la Turquie sur le retrait des combattants kurdes armés soutenus par les États-Unis dans le nord-est de la Syrie, qu’elle considère comme des terroristes, complique encore la scène ».

Bloomberg a expliqué : « La présence de 900 soldats américains en Syrie a contribué à protéger les Kurdes, mais il est possible que Trump retire ces forces dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à l’ingérence américaine dans les conflits étrangers ».

Bloomberg a révélé : « De nombreux responsables de l’opposition syrienne résidant à l’étranger, qui ont des doutes sur les premiers mouvements d’Al-Julani, tentent de communiquer avec les rebelles sur le terrain pour tenter de déterminer la suite ».

De son côté, l’opposant politique syrien et résident de Washington, Ayman Abdel Nour, a commenté ce que rapporte le journal en disant : « Ce sont des douleurs de l’accouchement, et elles prendront du temps ».

Source: Médias