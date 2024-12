« Au moment où les menaces persistent, Israël hésite actuellement à prendre de nouvelles mesures contre le Yémen et se trouve face à un véritable dilemme quant à la manière de réagir », c’est ce qu’a écrit ce mercredi 18 décembre le journal israélien Yediot Aharonot.

Citant des sources qualifiées de concordantes, le journal poursuit: « Attaquer les Houthis semble très difficile, vu que les menaces israéliennes n’aboutissent à aucune solution réelle au problème représenté par le Front de soutien yéménite.

Cela a été prouvé à deux reprises au cours des derniers mois, et les médias israéliens n’ont pas hésité à le répéter dans de nombreux rapports, y compris un article récemment publié par le journal Jerusalem Post dans lequel on affirme que « Les frappes israéliennes n’ont pas réussi à dissuader les Houthis. Ils ont continué à attaquer Israël avec des drones et des missiles. »

Lundi, les forces armées yéménites ont annoncé que l’unité des missiles a tiré un missile balistique hypersonique de type Palestine 2 contre une cible militaire israélienne, dans la région occupée de Yaffa (Tel-Aviv).

Et de préciser que « cette opération constitue une riposte aux massacres israéliens en cours contre Gaza et un soutien à sa résistance ».

Pour le Yediot Aharonot, la poursuite des opérations yéménites n’est pas dû au fait que l’ennemi sioniste exerce une « retenue » à l’égard du Yémen, comme il le prétend dans ses récentes menaces, mais plutôt au fait qu’il ne dispose d’aucune option garantie et efficace pour freiner l’activité du Front de soutien yéménite. Raison pour laquelle les Israéliens ont sollicité l’aide des États-Unis, de la Grande-Bretagne et des pays européens dans la mission de « dissuasion » du Yémen, ce qui s’est ensuite révélé impossible, même pour ces parties.

Rappelons que le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel-Malek al-Houthi, a souligné que Sanaa est prête à « combattre les USA et Israël, et est également prête à combattre toute partie voulant frapper le Yémen au service des USA et de l’entité sioniste ».