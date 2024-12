La Société de radiodiffusion israélienne a rapporté que « l’armée israélienne estime que le nombre de soldats handicapés atteindrait 100 000 d’ici 2030 ».

Elle a indiqué que selon les estimations de l’armée, 60% des handicapés de l’armée souffriront de troubles mentaux.

Le site israélien Walah a fait état mardi d’un décompte de 25.000 blessés parmi les membres de l’armée, les forces de sécurité et les colons israéliens, du 7 octobre 2023 à aujourd’hui.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, les blessures de guerre « affectent les capacités physiques et mentales des soldats, ainsi que leur vie quotidienne et leur désir de s’adapter et de revenir à une vie normale ».

La Douzième chaîne israélienne a publié une enquête israélienne menée par l’Académie de Tel Hai, affirmant que 50 % des colons du nord de la Palestine occupée prenaient des tranquillisants et que 36 % des déplacés recevaient un psychologue.

La Douzième chaîne a conclu, à partir des résultats de l’enquête, que « les colons du nord n’acceptent pas l’image de sécurité présentée par l’armée israélienne et très rares sont les personnes qui sont retournées chez elles jusqu’à présent.

Doron Kadush, correspondant de la radio de l’armée d’occupation, a déclaré plus tôt que la formation de combat dans l’armée d’occupation en 2024 représente actuellement 83% des besoins, ce qui laisse présager une crise des effectifs dans l’armée.

Ce pourcentage et ces chiffres sont dus aux » pertes énormes, en termes de morts et de blessés, depuis le début de la guerre », selon la radio de l’ Armée d’occupation.

La radio s’attend à ce que, l’année prochaine, 2025, la formation de combat n’atteigne que 61 % des besoins de l’armée. Si le service régulier est prolongé à 3 ans, le pourcentage passera à 86 %.

Source: Médias