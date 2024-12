Un missile balistique tiré depuis le Yémen s’est écrasé à l’aube de ce samedi 21 décembre sur un bâtiment au centre de la ville de Tel Aviv.

Selon les médias israéliens, les systèmes d’interception n’ont pu abattre ce projectile pendant que les sirènes d’alerte retentissaient dans plusieurs régions. 18 Israéliens ont été blessés.

Un communiqué des forces yéménites de Sanaa a revendiqué l’attaque, indiquant qu’elle a été réalisée via « un missile hypersonique Palestine2 ». Il a précisé que l’opération s’inscrit dans la 5eme phase de la bataille « La conquête promise et du Jihad sacré dans le cadre de la riposte à l’offensive israélienne contre notre pays » et « en soutien au peuple de Gaza et à ses combattants ».

« Suite aux sirènes qui ont retenti dans le centre d’Israël, un projectile lancé depuis le Yémen a été identifié et des tentatives d’interception ont été menées sans succès », a dit l’armée l’occupation sur Telegram.

Selon l’AFP, les services de secours ont indiqué avoir été alertés à 03H48 locales (01H48 GMT) au sujet d’une frappe dans le quartier de Jaffa, quartier mixte et gentrifié au sud de Tel-Aviv, et avoir déployé d’importants moyens sur place.

Cette attaque est la troisième opération du genre en trois jours. Vendredi, le porte-parole des forces yéménites de Sanaa Yahia Saree a révélé qu’« une attaque aux drones a frappé des cibles vitales chez l’ennemi israélien au sud de la Palestine occupée ».

Jeudi, il avait assuré qu’une cible militaire israélienne avait été frappée à l’aide d’un drone dans la région de Yafa (Tel Aviv).

Le chef de l’organisation Ansarullah sayyed Abdel Malek Badreddine al-Houthi a déclaré que les forces yéménites ont tiré jeudi un missile balistique hypersonique en direction du bâtiment du ministère israélien de la Sécurité simultanément avec l’attaque au drone.

Depuis le déclenchement de la guerre contre la bande de Gaza qui a fait plus de 45.000 martyrs, les forces de Sanaa bombardent des positions israéliennes, et réclament un cessez-le-feu et la fin de l’embargo sur l’enclave.

Elles s’en prennent aussi régulièrement aux navires « liés à Israël, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni » en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, malgré les frappes menées par l’armée américaine, parfois avec l’aide des forces britanniques.

Jeudi, des avions de l’armée d’occupation ont bombardé des ports et l’infrastructure énergétique au Yémen, qui ont fait neuf martyrs selon Sanaa.

