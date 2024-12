L’armée d’occupation israélienne a annoncé lundi 23 décembre la mort au combat de trois militaires d’un même bataillon, dans le nord de la bande de Gaza. Lundi soir, son porte-parole a précisé qu’il s’agit d’un officier et deux soldats de la brigade Kfir.

Selon les médias israéliens, l’officier tué dans le nord de la bande de Gaza occupait le poste de commandant adjoint de la compagnie. Ils ont rapporté qu’une force de l’armée d’occupation était tombée dans une embuscade et qu’un engin explosif avait explosé à côté d’elle à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, tuant un officier et deux soldats, en plus de blesser légèrement un soldat.

3 militaires poignardés à Beit Lahia

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont assuré qu’un de leurs combattants a poignardé 3 soldats de l’occupation, qui étaient en mission dans un bâtiment dans lequel des troupes israéliennes s’étaient retranchées, dans le Projet de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza. Qualifiant l’opération de « complexe », les Qassam ont indiqué avoir libéré des citoyens palestiniens qui étaient séquestrés dans le bâtiment.

La branche armée du Hamas a en outre indiqué avoir pris pour cible au moyen d’obus al-Yassine 105 un véhicule de transport de militaires Robot et un char Merkava dans la région du nouveau camp de Nusseirat, au centre de la bande de Gaza.

Les Brigades Abou Ali Moustafa du FPLP ont, pour leur part, révélé avoir visé, à l’aide de tirs de roquettes de calibre 107, de concert avec les Brigades al-Qods du Jihad islamique, des attroupements de militaires de l’occupation à l’est de Rafah. »

Selon les chiffres officiels israéliens, le nombre de soldats israéliens tués dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre s’élève à 389.

L’ennemi cache ses véritables pertes

Dans une série de messages sur Telegram, Le porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, Abou Ubaida a souligné que « l’ennemi cache ses véritables pertes et la condition misérable de ses soldats dans le nord de la bande de Gaza afin de préserver l’image de son armée. »

Selon lui « le génocide et le nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza ciblent des civils innocents pour dissimuler les scandales et les disgrâces de l’armée sioniste ».

Abou Ubaida a averti que « le sort de certains prisonniers ennemis dépend de l’avancée de l’armée d’occupation de plusieurs centaines de mètres dans certaines zones sujettes à l’agression ».

Captifs israéliens : le temps presse

Par ailleurs, les Brigades al-Qods ont diffusé une vidéo clip mettant en garde contre « le danger du retard dans la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers et son impact sur la vie des captifs israéliens, à la lumière du manque de sérieux du Premier ministre de l’occupation, Benjamin Netanyahu, pour parvenir à un accord. »

« Il n’y aura plus personne pour raconter l’histoire… Le temps presse », est intitulé cette production.

Un sondage réalisé par le quotidien israélien Maariv a révélé que 74% des Israéliens estiment qu’Israël devrait parvenir à une transaction totale pour récupérer tous les captifs de Gaza, même au prix d’un cessez-le-feu.

Netanyahu a évoqué ce lundi, avec « prudence », des « avancées » sur les négociations indirectes au Qatar. « Je voudrais dire avec prudence que des avancées ont été faites et que nous ne nous arrêterons pas tant qu’ils ne seront pas tous rentrés », a-t-il dit lors d’une intervention au Parlement, sans préciser sur quels points les discussions avaient progressé.

Source: Divers