Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a déclaré lundi : « L’héroïsme de nos moudjahidines et leurs performances sur le terrain dans le nord de la bande de Gaza sont un modèle inspirant pour tous les peuples libres du monde ».

Abou Ubaida a affirmé, via la plateforme Telegram, que « l’ennemi cache ses pertes réelles et la condition misérable de ses soldats, dans le nord de la bande de Gaza, afin de préserver l’image de son armée ».

Il a souligné que « le génocide et le nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza ciblent des civils innocents, afin de dissimuler les scandales et la honte de l’armée sioniste. »

Il a noté que « le sort de certains prisonniers ennemis dépend de l’avancée de l’armée d’occupation de plusieurs centaines de mètres dans certaines zones soumises à l’agression ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont publié une vidéo intitulée « Il n’y aura plus personne pour raconter cette histoire… le temps presse », dans laquelle elles mettent en garde contre le danger de retarder la conclusion d’un accord sur un cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, et l’impact que cela aura sur la vie des prisonniers israéliens, compte tenu du manque de sérieux du chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, dans sa politique pour un accord.

L’agression contre Gaza a provoqué la mort de nombreux prisonniers israéliens sous les tirs israéliens, selon l’armée israélienne.

