Les Émirats arabes unis ont exprimé leur inquiétude concernant le nouveau régime en Syrie, lors d’une réunion entre le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyan et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, à Abou Dhabi.

Les deux parties ont discuté de plusieurs dossiers, notamment de l’évolution de la situation en Syrie, selon l’agence de presse officielle des Émirats (WAM).

WAM a rapporté que le président émirati et le ministre turc des Affaires étrangères ont discuté des « développements dans la République arabe syrienne sœur », soulignant dans ce contexte « la position ferme des deux pays envers la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie, en plus de soutenir tout ce qui permet d’atteindre les aspirations de son peuple vers la sécurité et le développement ».

Au cours de la réunion, ils ont également passé en revue « l’évolution de la situation dans la région du Moyen-Orient », soulignant « la nécessité d’intensifier les efforts pour empêcher l’expansion du conflit dans la région, qui menace la sécurité et la stabilité régionales, en plus de constater une voie claire vers la paix qui garantit la réalisation de la stabilité et de la sécurité pour tous ».

