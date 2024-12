Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdul Malik Al-Houthi, a affirmé aujourd’hui jeudi que « ce que commet l’ennemi israélien au Liban confirme l’importance de la résistance ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré : « L’ennemi israélien tente de remporter la victoire au Liban, après avoir échoué à atteindre son objectif d’éliminer le Hezbollah ».

Concernant la Syrie, il a souligné que « l’ennemi continue d’étendre son occupation sur le territoire syrien et que son contrôle sur le gouvernorat de Quneitra couvre désormais 95 % de sa superficie », ajoutant que « l’ennemi s’étend vers la campagne de Daraa et au sud de la campagne de Damas ».

Il a également souligné que « l’ennemi continue de prendre d’assaut les maisons des villages qu’il a atteint en Syrie pour dépouiller les citoyens de toutes armes afin qu’il puisse mener à bien son projet », ajoutant que l’occupation « a agressé et battu les habitants des villages qu’elle a ciblés en Syrie, et c’est une situation que les Américains et les Israéliens veulent perpétuer ».

Il a poursuivi : « L’ennemi impose des restrictions aux habitants des villages qu’il a atteints en Syrie et détermine pour eux quand ils quittent leurs maisons et quand ils y retournent », notant que l’occupation « cherche à construire des routes à partir de Quneitra jusqu’au mont Hermon en détruisant les terres agricoles au bulldozer ».

Sayyed Al-Houthi a précisé que « l’ennemi israélien veut dépouiller les peuples de notre nation de tout », soulignant que « tous les Syriens sont censés prendre Israël comme leur ennemi ».

Il a indiqué que « l’ennemi se concentre sur les plans d’eau, les barrages, les sources d’eau, les rivières et les bassins d’eau comme richesse fondamentale », expliquant que l’occupation « contrôle l’eau fournie par le Jourdain et l’utilise comme outil de chantage ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « le peuple jordanien n’obtient pas d’eau potable sauf en payant de l’argent à l’ennemi israélien ».

Il a ajouté que « les Américains ont amené davantage de renforts militaires en Syrie afin de s’étendre dans le nord de la Syrie, où se trouvent les richesses pétrolières ».

Il a poursuivi en disant : « Au milieu de ce à quoi notre région est confrontée en termes d’agression et de trahison, le travail héroïque et formidable accompli par les frères moudjahidines en Palestine se démarque », soulignant « les opérations de missiles hypersoniques yéménites qui ont pénétré les systèmes ennemis sont une réalisation très importante, et l’ennemi et les Américains en sont conscients ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué : « Alors que l’ennemi se vantait que l’atmosphère était devenue en sa faveur et en faveur de l’exclusion des moudjahidines de Gaza, il a été surpris par cette poursuite du front du Yémen », soulignant que « l’ennemi a été surpris par l’efficacité et la dynamique des opérations menées sur notre front, et l’ennemi a commencé à parler de ce front avec frustration ».

Il a souligné que « nos opérations navales ont affecté l’ennemi israélien et ses partenaires américains et britanniques, et ce qui se passe est une interdiction visant uniquement leurs navires et non celle d’autres pays ».

L’affrontement avec le porte-avions américain

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « cette semaine, une opération grande et très importante a eu lieu, à savoir l’affrontement avec le porte-avions américain Truman et les navires de guerre qui l’accompagnent ».

Il a révélé que le ciblage du porte-avions Truman s’est produit en conjonction avec « l’effort américain visant à mener une opération agressive majeure contre notre pays visant un certain nombre de provinces yéménites », soulignant que « les Américains ont échoué dans tous les sens du terme pour mener à bien l’agression contre notre pays qui était préparée pour cela, et l’affaire s’est limitée à quelques opérations de bombardement ».

Il a estimé que « les porte-avions ne représentent plus une force de dissuasion et que Truman a désormais fui à une distance supérieure à 1 500 km des ports yéménites », soulignant que « les porte-avions sont devenus un fardeau face aux missiles balistiques et ailés et aux drones ».

D’énormes dégâts en « Israël »

Dans le même ordre d’idées, sayyed Al-Houthi a affirmé que « nos opérations militaires ont causé des dommages économiques très importants à l’ennem », expliquant que « les indices boursiers israéliens ont chuté et la valeur de la monnaie israélienne a baissé jeudi dernier , après les attaques de missiles yéménites sur Jaffa occupée ».

Il a noté que « l’ennemi israélien souffre d’un coût énorme en missiles intercepteurs, ajoutant que « les Israéliens sont complètement désespérés par la possibilité de résoudre le problème de l’interdiction de leur navigation dans les mers Rouge et d’Arabie et à Bab al-Mandab ».

Sayyed Al-Houthi a estimé que « ce qui est le plus ridicule et le plus stupide, c’est que certains sionistes placent leurs espoirs dans les mercenaires et les déplacer contre notre pays », considérant « qu’ il est étrange que l’ennemi israélien, que les mercenaires admirent avec beaucoup d’admiration, espère lui-même que les mercenaires résoudront pour lui le problème du Yémen ».

Il a poursuivi en disant : « Les mercenaires placent leurs espoirs dans l’ennemi israélien, et ils parlent avec admiration et glorification de ce qu’il fait en Syrie et au Liban et de ce qu’il a fait en Palestine, puis ils placent en eux l’espoir de combattre sur son territoire ».

Les aveux d’échec de l’occupation

En outre, le leader du mouvement Ansarullah a affirmé que « les bombardements continus depuis le Yémen avec des drones et des missiles vers « Israël », y compris Tel Aviv, sont la preuve d’un échec envers le Yémen ».

Il a ajouté : « Peu importe à quel point le criminel Netanyahu et les ministres de son gouvernement s’activent dans la confrontation avec le Yémen, le tableau est clair et il y a des aveux d’échec dans tous les sens du terme ».

Il a souligné que « l’ennemi israélien souffre du défi du renseignement au Yémen et de son incapacité à obtenir les informations nécessaires, ce qui signifie un échec en matière de sécurité et d’espionnage ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué « qu’en raison de l’incapacité des services de renseignement au Yémen, une offre a été annoncée pour que ceux qui parlent couramment le dialecte yéménite et connaissent la culture populaire au Yémen rejoignent les services de renseignement israéliens ».

Il a conclu : « L’échec israélien a amené l’ennemi à émettre des menaces, et il peut mener certaines opérations, mais il existe une confusion claire dans sa réalité », soulignant que « l’ennemi israélien, de manière inhabituelle, a eu recours à la recherche de l’aide du Conseil de sécurité et ils lui ont demandé de se réunir et de condamner les opérations yéménites et les pressions pour les arrêter ».

