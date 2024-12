‘Israël’ a renouvelé jeudi soir, son agression contre le Yémen, une semaine après sa dernière attaque. Des dizaines de raids ont ciblé la tour de contrôle et le hall d’arrivée des passagers de l’aéroport international de Sanaa, la centrale électrique de Hazeez dans la capitale yéménite, les ports pétroliers de Hodeïda et de Ras Issa, et la centrale électrique de Ras Katib dans le gouvernorat de Hodeïda sur la côte ouest.

Il s’agit de la 4ème agression israélienne contre ce pays arabe soutenant Gaza. ‘Israël’ a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la dernière attaque, mais plutôt du début d’une nouvelle campagne de frappes qu’il mène « en réponse aux attaques( du mouvement de résistance yéménite) Ansarulah » visant les cibles israéliennes en Palestine occupée.

Cette vague d’agression a fait 4 martyrs et 21 civils blessés à Sanaa et Hodeïda, selon un bilan préliminaire publié par le ministère de la Santé.

مشاهد من حالة الذعر داخل مطار صنعاء الدولي نتيجة قصف اسرائيلي pic.twitter.com/2VlKWd4zFb — خبرني – khaberni (@khaberni) December 26, 2024

Le patron de l’OMS se trouvait à l’aéroport de Sanna lors des bombardements

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ainsi que plusieurs membres de l’ONU se trouvaient également à l’aéroport international de Sanaa lors de bombardements israéliens.

« Alors que nous étions sur le point d’embarquer pour notre vol en provenance de Sanaa, il y a environ deux heures, l’aéroport a été bombardé », a-t-il écrit dans un poste sur X, ajoutant qu’un membre d’équipage de leur avion a été blessé.

« La tour de contrôle, la salle d’embarquement – à quelques mètres de l’endroit où nous nous trouvions – et la piste ont été endommagées », a-t-il précisé.

Pas de recul dans le soutien yéménite à Gaza

Les raids israéliens ont coïncidé avec le discours du leader d’Ansarullah, Abdel-Malek al-Houthi, qui a réitéré que « le Yémen n’arrêtera pas ses opérations, quelles que soient les pressions et les tentations ».

Pour sa part, le porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a déclaré : « Si l’ennemi sioniste pense que ses crimes empêcheront le Yémen de soutenir Gaza, il a tort. »

Un missile yéménite vise de nouveau Tel-Aviv

La riposte yéménite ne s’est pas fait attendre. La radio militaire israélienne a affirmé que des sirènes ont retenti dans la région de Gush Dan et sur la côte, suite à un tir de missile en provenance du Yémen.

Les services de secours israéliens ont fait état de 18 blessés parmi les colons qui se précipitaient aux abris fortifiés.

Les forces yéménites ont de leur côté indiqué qu’ils publieraient les détails de cette opération dans les prochaines heures.

L’Iran le Hezbollah et le Hamas condamnent l’agression israélienne contre les infrastructures yéménites

Réagissant aux agressions israéliennes contre le Yémen, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus fermes l’attaque du régime israélien contre les infrastructures yéménites.

Esmaïl Baghaï a qualifié les frappes israéliennes d’atteinte flagrante à la paix et à la sécurité mondiales, appelant l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et d’autres instances régionales et internationales à prendre des mesures immédiates à cet égard.

En outre, le porte-parole de la diplomatie iranienne a dénoncé l’inaction des Nations unies face aux atrocités accrues du régime israélien.

Le Hezbollah a pour sa part fermement condamné « l’agression israélienne, menée avec une participation américano-britannique ».

Le Hezbollah a affirmé que « l’agression visant des installations civiles, économiques et vitales constitue une violation flagrante des lois internationales et humanitaires ».

Il a également estimé que cette agression est le résultat de « l’incapacité de l’ennemi à faire face aux frappes militaires yéménites et à la solidité de leur position en soutien à la cause du peuple palestinien dans son droit à sa terre et à sa liberté ».

Et le Hezbollah de souligner : « il n’y a pas d’autre choix d’affronter cet ennemi israélien et ses partisans qu’en adoptant plus de fermeté et de résistance ».

De son côté, le Hamas a condamné, dans un communiqué, l’agression terroriste contre le Yémen.

Pour le Hamas, ces attaques constituent « une extension de la politique barbare et terroriste menée par le gouvernement d’occupation contre notre peuple palestinien et les peuples de la région, avec la couverture politique et militaire de Washington et de certaines capitales occidentales ».

Le Hamas a en outre apprécié les « positions yéménites authentiques exprimées par Ansarullah et leur détermination à poursuivre leurs opérations de soutien jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne contre Gaza ».