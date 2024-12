Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais, a affirmé : « L’ennemi israélien tente, après le cessez-le-feu, de profiter de l’occasion et de mettre en œuvre certains de ses plans dans les villages du front, au sud du Liban , par la destruction, le passage au bulldozer et les attaques ».

Fadlallah a souligné, aujourd’hui vendredi, lors de la cérémonie d’hommage organisée par le Hezbollah à un groupe de martyrs de la résistance islamique à Rashaf, dans le sud du pays, « que les responsabilités dans les violations israéliennes doivent être assumées aujourd’hui par l’État libanais, l’armée, le Comité de suivi, les forces de la FINUL et les pays qui ont parrainé cet accord ».

Fadlallah a noté : « Nous suivons quotidiennement ces violations israéliennes avec les autorités concernées », ajoutant: « ce modèle, que nous voyons aujourd’hui, nous l’avions vu avant l’époque de la résistance, et il doit être compris par tous ceux qui réclament qu’il faut laisser la question à la communauté internationale, aux résolutions internationales et à l’État libanais, arguant que celui qui protège n’est ni la résistance ni ses armes ».

Fadlallah a indiqué « qu’au cours des 30 derniers jours, nous n’avons rien enregistré comme protection internationale ».

Le député du Hezbollah a réitéré son affirmation : « Nous suivons la période de 60 jours avec les autorités gouvernementales compétentes et les institutions étatiques compétentes, et nous exerçons une pression politique sur les parties responsables à cet égard pour mettre en œuvre l’accord », notant que « la résistance se considère concernée par ce qui se passe et les mesures qui lui sont demandées, et que c’est une question qui la concerne ainsi que sa direction ».

L’occupation continue de violer l’accord de cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur, en bombardant des maisons et en ciblant des civils, ce qui a entraîné la mort d’un certain nombre de citoyens et des blessés.

Jeudi, le commandement de l’armée a annoncé avoir renforcé le déploiement de ses soldats dans les régions de Qantara, Adshit al-Qusayr et Wadi al-Hujair, après le retrait des forces d’occupation israélienne, au lendemain de leur incursion dans ces régions. Il a confirmé qu’il surveillait la situation en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, et le comité des cinq parties chargé de superviser l’accord de cessez-le-feu.

