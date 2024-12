Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé dimanche soir qu’un sergent israélien du 9e bataillon de la 401e brigade blindée avait été tué au combat dans le nord de la bande de Gaza.

Lors d’un autre incident survenu dans le nord de la bande de Gaza, un soldat du 931e bataillon de la brigade Nahal a été grièvement blessé.

Dimanche, la résistance palestinienne a assuré avoir pris pour cible deux chars Merkava et fait exploser une maison dans laquelle était retranchée une force israélienne dans le nord de la bande de Gaza.

Jeudi dernier, l’armée d’occupation a annoncé la mort d’un officier qui servait comme commandant de peloton dans l’unité multidimensionnelle (888) pendant les combats dans le nord de la bande de Gaza.

Entretemps, l’armée d’occupation poursuit ses massacres contre les civils palestiniens. Frappant entre autres les hôpitaux.

Après avoir incendié l’hôpital Kamal Adwan, le dernier au nord de la bande de Gaza, et enlevé ses équipe médicales, elle s’est attaquée à l’hôpital al-Wafa, situé au centre de la ville de Gaza. Elle a bombardé l’étage supérieure et tué 8 patients palestiniens. Selon l’AFP, elle a argué avoir éliminé 20 combattants de la résistance.

Elle a aussi bombardé à l’artillerie les abords de l’hôpital al-Awdah, au nord de l’enclave.

Par la suite, l’armée d’occupation a bombardé une maison à Beit Hanoun tuant 7 de ses habitants de la famille Shabate.

Dans le camp de Nusseirat, 9 palestiniens sont tombés en martyrs dans des raids israéliens.

Plus de 80 mille Palestiniens sont assiégés depuis le 5 octobre dernier dans les régions de Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahia au nord de l’enclave qui subit des bombardements impitoyables. Plus de 4000 Palestiniens y ont été tués, 12 mille ont été blessés et 1750 Palestiniens ont été enlevés.

A Khan Younes au sud, un raid aérien israélien a tué le directeur du centre de police al-Rimal à Gaza, le colonel Talaat Jawdat.

Un 5eme bébé meurt

Les autorités sanitaires de la bande de Gaza ont annoncé dimanche la mort d’un bébé de moins de trois semaines à cause du « froid intense » que connaît actuellement le territoire palestinien.

Marwan al-Hamas, responsable des hôpitaux de campagne à Gaza, a confirmé le décès et indiqué que cinq nourrissons étaient désormais morts ces dernières semaines dans la bande côtière palestinienne « en raison du froid ».

« Il n’y ni électricité ni eau chaude, ni gaz ni chauffage, ni nourriture », a déploré Yahya al-Batran, le père du bébé qui vit avec sa femme sous « une vieille tente délabrée » dans la ville de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza. « Mes enfants meurent sous mes yeux et personne ne s’en soucie. Joumaa est mort et je crains que son frère jumeau ne le suive. »

Selon le ministère de la Santé à Gaza, 30 martyrs ont succombé dans 3 massacres contre des familles, durant ces 24 dernières heures et 99 ont été blessés.

Le bilan des martyrs depuis le 7 octobre 2023 est monté à 45.514 martyrs et 108.189 blessés.

Source: Divers