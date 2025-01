L’ancien ministre de la Sécurité de l’entité d’occupation israélienne, Yoav Galant, a annoncé sa démission de la Knesset israélienne et qu’il restera au sein du parti Likoud, selon les médias israéliens.

Galant a déclaré, villipendant au Premier ministre Benjamin Netanyahu, qu’il a récemment démis de ses fonctions : « J’ai été démis de mes fonctions (de ministre de la Sécurité) parce que j’ai travaillé pour le bénéfice d’Israël », soulignant que « le recrutement des Haredim est un besoin de sécurité nécessaire ».

Dans le même contexte, Gallant a souligné que « le gouvernement Netanyahu s’efforce de promulguer une loi qui contredit les besoins de l’armée israélienne ».

Netanyahu surveille les actions de Gallant pour l’annoncer comme persona non grata du Likoud

Plus tôt, le site Internet israélien Walah a rapporté, citant des sources au sein du parti Likoud, que Netanyahu, qui dirige le parti, surveille les actions de Gallant, en vue de le déclarer persona non grata du parti et de ne pas le nommer aux prochaines élections législatives , après que leurs différences ont récemment été révélées ».

Les sources attribuent l’objectif de cette affaire à « une tentative de recueillir des preuves » prouvant que Gallant agit « de manière indépendante », en préparation de l’annonce de sa défection de la coalition, ce qui signifie punir Gallant en ne se présentant pas aux prochaines élections après cette preuve.

Les sources ont noté que « Netanyahu veut forcer Gallant à présenter sa démission de la Knesset, afin qu’il ne vote pas contre lui à l’avenir ».

Le 5 novembre, Netanyahu a limogé Galant et nommé à sa place le ministre des Affaires étrangères Israel Katz. Cette démission reflète des désaccords et une crise de confiance entre les responsables israéliens, selon les médias israéliens.

Source: Médias