L’occupation israélienne a alloué une somme supplémentaire de 150 millions de dollars à son budget de propagande pour l’année 2025, dans le but de remodeler l’opinion publique mondiale sur le génocide qu’elle commet dans la bande de Gaza, selon le Knesset.

Selon le site Middle East Monitor, cette augmentation, estimée à 20 fois plus, vise à renforcer le discours israélien, à justifier la guerre contre la bande de Gaza et à présenter la lutte palestinienne comme « antisémite ».

Cette justification consiste à décrire la lutte palestinienne comme « une forme de terrorisme nazi, visant à éliminer les Juifs et à promouvoir l’islamophobie dans les pays européens », dans une tentative de présenter la lutte palestinienne comme » similaire de celle de Daech ».

Le site explique que « cette mesure vise à mettre fin à la sympathie ou au soutien à la cause palestinienne et à justifier le génocide commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza ».

Commentant cette augmentation, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a affirmé que « les efforts de propagande et de sensibilisation israéliens n’ont pas reçu les ressources et les outils essentiels et vitaux dont ils ont besoin depuis des décennies ».

Source: Médias