Le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran, le général de brigade Ali Mohammad Naeini, a annoncé que « deux villes de missiles dans le sud du pays et des drones modernes seront dévoilées ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse sur les manœuvres Eqtedar, le général de brigade Ali Mohammad Naeini a également annoncé que le navire Bahman Bagheri, qui est l’un des plus importants navires militaires équipés de missiles de croisière, sera inclus.

Il a déclaré que « les forces navales du Corps des Gardiens de la révolution islamique effectueront des manœuvres navales avec les forces navales de l’armée iranienne dans les pays donnant sur le Golfe ».

Il a ajouté que « son pays n’a jamais cessé de produire ses missiles », soulignant que « la puissance de l’Iran dans tous les domaines se développe, alors que ses ennemis n’ont aucune supériorité sur lui et ont cherché à prouver que les récents évenements représente un facteur d’affaiblissement de l’Iran ».

Naini a souligné « l’existence d’une parfaite harmonie interne en Iran, où il n’y a aucune objection à mener de nouvelles opérations au moment opportun », rappelant « les opérations Promesse Juste, qui ont prouvé que le ciel de l’entité occupante est impuissant face aux ripostes iraniennes ».

Dans ce contexte, Naini a noté que « l’entité d’occupation, bien qu’elle possède les systèmes de défense les plus modernes au monde, est incapable de repousser les missiles yéménites », indiquant que « cette entité se trompe dans ses calculs ».

Concernant les manœuvres Ektedar, Naini a expliqué « qu’il s’agit de manœuvres défensives, offensives, combinées et qu’elles sont conformes aux menaces et aux développements, et qu’à travers elles, Téhéran vise à accroître la préparation au combat des forces armées ».

Il a conclu que « ces manœuvres ont lieu chaque année conjointement entre les différentes forces armées iraniennes », soulignant que « nous vivons aujourd’hui dans une guerre médiatique et psychologique ».

