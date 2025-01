Aujourd’hui, mardi, des unités de l’armée libanaise ont commencé à se déployer pour se positionner à Ras al-Naqoura, Alma al-Shaab, Tayr Harfa-Tyre, Beit Lev-Bint Jbeil et dans d’autres villes des secteurs ouest et central du sud du Liban, après que l’ennemi israélien s’est retiré.

Un communiqué publié par la Direction de l’orientation du commandement de l’armée libanaise a indiqué que « l’armée achève son déploiement à Naqoura et que les unités spécialisées poursuivent les études techniques visant à retirer les munitions non explosées, à ouvrir les routes et à enlever les décombres en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et le comité quinquennal chargé de superviser l’accord de cessez-le-feu.

Selon le communiqué, les mouvements de l’armée libanaise coïncident avec une tournée dans la région du chef du comité, le général américain, et de ses deux membres, le général français et le commandant du secteur du Litani Sud de l’armée.

Les dirigeants de l’armée ont également appelé les citoyens à ne pas s’approcher de la zone et à respecter les instructions des unités militaires jusqu’à la fin du déploiement.

Hier, l’armée d’occupation israélienne s’est retirée du secteur ouest du sud-Liban en préparation du déploiement de l’armée libanaise dans la région. Selon la chaîne israélienne Kan, il s’agit du premier retrait majeur de l’armée israélienne depuis la signature de l’accord avec le gouvernement libanais ».

Dans un contexte connexe, le Premier ministre du gouvernement intérimaire libanais, Najib Mikati, a souligné hier lundi auprès de l’envoyé américain Amos Hockstein la nécessité d’obliger « Israël » à cesser les violations du cessez-le-feu au Liban », ajoutant que » la poursuite des violations et parler de l’intention d’Israël de prolonger le délai de 60 jours est inacceptable ».

Source: Médias