« Oui, nous aimerions obtenir des modifications plus puissantes avec des radars plus puissants et des missiles à longue portée », a avoué Iouri Ignat, porte-parole des forces aériennes ukrainiennes.

Début octobre, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a officiellement confirmé que le pays avait livré à Kiev le premier lot de chasseurs F-16.

Mi-novembre, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé que Copenhague avait transféré six chasseurs F-16 à l’Ukraine.

La Russie estime que les livraisons d’armes à l’Ukraine empêchent le règlement du conflit, y impliquent directement les pays de l’Otant, jouant ainsi « avec le feu ».

Source: Sputnik