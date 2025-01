Le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a salué les récentes frappes du Yémen contre les territoires occupés, affirmant qu’elles montraient qu’Israël était incapable d’intercepter et d’abattre les missiles hypersoniques yéménites.

Abdel Malek al-Houthi a fait ces remarques dans un discours télévisé, jeudi soir 9 janvier, soulignant que cet échec met en évidence l’énorme et significative lacune dans les capacités de défense du régime de Tel-Aviv.

Il a déclaré que les forces yéménites ont réussi à cibler à plusieurs reprises des positions militaires israéliennes au plus profond des territoires occupés, en utilisant des missiles hypersoniques et des drones.

Les opérations du Yémen, menées en représailles à la guerre génocidaire contre les Palestiniens à Gaza, imposent un coût économique substantiel à l’entité usurpateur, a-t-il ajouté.

« Ces opérations ont un impact énorme. Elles suscitent la peur, l’anxiété et la panique chez l’ennemi sioniste, qui n’a pas réussi à intercepter les missiles yéménites. L’industrie aéronautique israélienne a été considérablement touchée, car les vols à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion sont interrompus pendant nos opérations. »

Il convient de noter que l’armée d’occupation israélienne a publié un bilan détaillé des attaques menées par Ansarullah depuis octobre 2023. Selon elle, le groupe de résistance yéménite a lancé exactement 360 attaques, comprenant 40 missiles sol-sol et 320 drones.

Par ailleurs, le leader d’Ansarullah a critiqué l’administration sortante du président américain Joe Biden pour un programme d’aide de 8 milliards de dollars à Israël qui inclurait des munitions pour des avions de chasse et des hélicoptères de combat ainsi que des obus d’artillerie, mettant l’accent sur le fait que « l’ennemi sioniste utilisera ces munitions pour tuer des femmes et des enfants ».

Abdel Malek al-Houthi a également fustigé « tous les gouvernements indifférents, lâches et avares qui regardent, sans rien faire, la famine imposée aux Palestiniens à Gaza », affirmant que ces régimes sont complices des atrocités israéliennes.

« Cette semaine, les soldats israéliens eux-mêmes ont pillé l’aide humanitaire entrant à Gaza. Ce que l’ennemi israélien a fait à l’hôpital Kamal Adwan [dans le nord de Gaza] est un acte d’agression flagrant, et l’un des crimes les plus horribles qu’il a commis à ce jour dans la bande de Gaza », a-t-il déploré.

En outre, le leader de la Résistance yéménite a déclaré que les mosquées font partie des principales cibles auxquelles le régime israélien s’en prend, car il est un ennemi de l’islam et des musulmans.

« L’ennemi israélien poursuit ses crimes, ses raids, ses meurtres et ses destructions en Cisjordanie et à Qods. Le régime sioniste cherche constamment à faire venir davantage de Juifs extrémistes dans les territoires occupés dans le cadre de ses projets expansionnistes », a-t-il noté.

En ce qui concerne les développements au Liban, le leader d’Ansarullah a indiqué que « les actions de l’ennemi israélien dans le sud du Liban et ses agressions répétées ont toutes abouti à un échec. L’ennemi israélien n’a pas réussi à atteindre son objectif déclaré d’éliminer le Hezbollah, car le mouvement de résistance reste fortement présent sur la scène libanaise ».

Abordant la question des frappes aériennes d’Israël contre des infrastructures et des usines vitales en Syrie, Abdel Malek al-Houthi a souligné qu’elles étaient liées aux intérêts du régime de Tel-Aviv, qui tournent autour de l’occupation et du pillage.

Il a également fustigé les États-Unis et Israël pour leurs tentatives de recrutement d’espions et de création de cellules de sabotage visant à inciter au conflit et à désintégrer la société syrienne.

Dans la foulée, Abdel Malek al-Houthi a appelé les Syriens à s’unir et à protéger leur patrie contre les conspirations américaines et israéliennes.

Ailleurs dans son discours, le leader d’Ansarullah a fermement condamné et rejeté une carte israélienne qui revendiquait les territoires jordaniens, syriens et libanais comme faisant partie du soi-disant « Grand Israël », qualifiant la carte d’« extrêmement provocatrice ».

« Les pays musulmans doivent adopter une position réelle et efficace contre l’ennemi israélien pour le dissuader de réaliser ses ambitions », a déclaré al-Houthi avant de dénoncer la collaboration de certains pays musulmans avec les États-Unis et le régime sioniste.

Il a également salué la récente action en justice initiée au Brésil pour poursuivre les soldats israéliens pour les crimes de guerre commis à Gaza, la qualifiant de mesure audacieuse qui instille la peur dans le camp des criminels sionistes.

À la fin de son discours, le leader de la Résistance yéménite a appelé toutes les couches de la société yéménite à descendre dans la rue vendredi et à réaffirmer leur solidarité avec les Palestiniens et leur rejet total des actions israéliennes dans l’Asie de l’Ouest (Moyen Orient).

Source: Avec PressTV