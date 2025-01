Le Premier ministre qatari a annoncé le succès des efforts en vue d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après 15 mois de guerre sans merci contre le peuple palestinien.

Dans une conférence de presse ce mercredi soir, Mohamad ben Abdel Rahman Al Thani a déclaré que le Hamas et Israël ont accepté la dernière version de l’accord livrée mardi. Il entrera en vigueur le dimanche 19 janvier a-t-il précisé, assurant que son pays qui parrainait les négociations ainsi que l’Egypte et les Etats-Unis œuvreront pour garantir son exécution.

Le Hamas a salué la conclusion de l’accord, indiquant dans un communiqué qu’il est « le fruit de la résilience légendaire de notre peuple palestinien et de notre résistance brave et vaillante pendant 15 mois ».

Termes de l’accord

Selon les termes de l’accord obtenus par la chaine de télévision d’information libanaise Al-Mayadeen, l’accord de cessez-le-feu prévoit un retrait israélien complet vers la frontière de toutes les zones de la bande de Gaza, en plus du retrait du passage de Rafah et de son ouverture, et du retrait progressif du couloir de Netzarim au centre et de l’axe de Philadelphie au sud de l’enclave palestinienne.

Dans la première phase de l’accord, Israël va libérer environ 2 000 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à la réclusion à perpétuité ainsi que tous les prisonniers du « deal Shalit » qui avaient été réarrêtés. Tous les détenus femmes et enfants ayant moins de 19 ans devraient aussi être libérés.

Selon les termes de l’accord, Israël libérera 30 prisonniers palestiniens pour chaque captif civil israélien et 50 pour chaque femme soldat israélienne.

Le retour des déplacés

Concernant la situation interne dans la bande de Gaza, le texte de l’accord garantit le retour de toutes les personnes déplacées dans leurs zones de résidence et l’arrêt de survol des avions israéliens de combat ou de reconnaissance dans son espace aérien pendant 8 à 10 heures par jour. Les personnes déplacées du sud de Gaza retourneront au nord sans inspection, après le retrait des forces de l’occupation de la rue Rashid jusqu’à la profondeur du couloir de Netzarim, et la population de Gaza aura liberté de mouvement au nord et au sud de Gaza via la rue Rashid.

Le 22e jour, « l’armée » d’occupation israélienne se retirera de tout l’axe « Netzarim », à l’est de la rue Salah al-Din, et les gens retrouveront la liberté de mouvement.

600 camions d’aide par jour

Sur le plan humanitaire, l’accord stipule la réhabilitation de tous les hôpitaux, l’introduction d’hôpitaux de campagne, d’équipes médicales et chirurgicales dans la bande de Gaza, et le voyage des blessés pour être soignés à l’étranger.

L’accord de cessez-le-feu prévoit l’entrée de 600 camions d’aide par jour, dans le cadre d’un « protocole humanitaire » parrainé par l’État du Qatar, ainsi que l’entrée de 200.000 tentes et 60.000 caravanes pour un abri d’urgence.

Les médias d’Etat égyptiens, citant une source de sécurité égyptienne, ont rapporté qu’une coordination était en cours pour « ouvrir le passage palestinien de Rafah afin de permettre l’entrée de l’aide internationale ». Ce poste-frontière est fermé depuis mai, lorsque l’armée d’occupation israélienne s’est emparée de la zone et a fermé son côté palestinien.

Selon les médias israéliens, la première phase de l’accord durera 6 semaines, au cours de laquelle seront livrés 33 captifs israéliens, les vivants et les morts. Les 66 autres devraient être libérés pendant les deuxième et troisième phases.

Netanyahu : « des questions à régler »

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi soir que des questions restaient « à régler » dans l’accord de cessez-le-feu et d’échange d’otages et de prisonniers avec le Hamas mais qu’il espérait conclure « cette nuit ».

Le communiqué israélien avance que « face à la position ferme du Premier ministre Netanyahu, le Hamas a cédé à la dernière minute à sa demande de modifier le déploiement des forces (israéliennes) le long du corridor de Philadelphie », zone tampon à l’intérieur de la bande de Gaza le long de la frontière avec l’Egypte.

L’accord de cessez-le-feu « a bénéficié de l’approbation de la majorité au sein du cabinet de sécurité et politique et du gouvernement », d’après les médias israéliens.

Les conditions de Smotrich

Mais certains ministres sont encore réticents et menacent de quitter le gouvernement. Le ministre de Finances et chef du parti « Sionisme religieux » Bezalel Smotrich a présenté à Netanyahu ses conditions à savoir « un engagement franc de poursuivre la réalisation de l’objectif stratégique qui consiste à faire tomber le Hamas à Gaza et à reprendre le combat a part entière a la fin de la trêve de 42 jours s’il reste au pouvoir ».

Smotrich insiste dans son document sur « le contrôle permanent sur les zones stratégiques de la bande de Gaza et de mesures visant à encourager l’émigration depuis la bande de Gaza ».

Des centaines de manifestants israéliens se sont rassemblés devant le siège de Netanyahu dans la ville sainte d’al-Qods, réclamant la conclusion de l’accord.

Après l’annonce de l’accord sur la trêve, des scènes de liesse ont eu lieu dans plusieurs régions de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

Source: Divers