Le leader du mouvement yéménite Ansarullah Sayed Abdel-Malik al-Houthi, a déclaré que son pays suivra de près la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et continuera à soutenir le peuple et les factions palestiniens.

« Nous suivrons les étapes de mise en œuvre de l’accord. Au cas où les Israéliens se rétractent et reprennent leurs massacres ou l’embargo, nous serons immédiatement prêts à fournir un soutien militaire », a-t-il affirmé dans son discours télévisé retransmis ce jeudi.

Qualifiant l’annonce de l’accord de cessez-le-feu à Gaza « d’évolution importante », il estime que « l’ennemi israélien, ainsi que les Américains, ont été contraints à accepter l’accord à Gaza après des mois de crimes horribles ».

« L’option israélo-américaine était claire en termes de niveau d’objectifs que les deux parties voulaient atteindre dans l’offensive contre la bande de Gaza. L’occupation, avec la coopération américaine, poursuivait ses efforts pour exterminer le peuple palestinien à Gaza où elle a commis plus de 4 050 massacres ».

Selon lui, « l’injustice infligée à Gaza s’est accrue grâce au soutien américain, au renoncement arabe et islamique et à la complicité de certains régimes arabes. »

« En dépit de ses énormes capacités et du niveau d’activité de ses renseignements, l’ennemi a échoué à Gaza dans ses tentatives d’éliminer la résistance et les moudjahidines. L’ennemi a échoué à Gaza malgré le siège imposé à la résistance qui a évolué sous le siège quoiqu’elle ne disposât pas des capacités nécessaires. »

Le front de soutien yéménite a été imprévisible

Evoquant les exploits réalisés par le front de soutien yéménite, Sayyed Al-Houthi a souligné qu’il a été imprévisible : « Personne ne s’attendait à ce que la position yéménite émerge avec ce niveau d’efficacité et d’influence dans les opérations navales et les bombardements en profondeur en Palestine occupée. »

Il a rappelé que les forces armées yéménites ont utilisé dans leurs opérations « 1.255 missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, de drones et de navires de guerre ».

« Les forces yéménites sont entrées dans un défi technique contre les Américains qui disposent d’énormes capacités, en dépit des circonstances difficiles et de leurs capacités modestes. Elles ont atteint un stade où les Américains n’avaient plus aucun rôle significatif via leur flotte, et ce grâce à nos capacités sur le plan technique et au niveau des tactiques opérationnelles. »

Et d’ajouter : « après la neutralisation des flottes américaines, l’ennemi israélien s’est trouvé confronté au problème de l’interception des missiles en Palestine occupée. C’est une question claire et documentée. Les opérations yéménites ont affecté le trafic aérien vers l’aéroport Ben Gourion, à plusieurs reprises, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à s’abstenir de reprendre le travail. »

Il a souligné que les opérations yéménites ont aussi impacté la situation économique de l’ennemi israélien, assurant que les unités navales déployées n’étaient pas en mesure de protéger les navires israéliens ou ceux transportant des marchandises pour les sionistes, et nous les ciblions malgré les tentatives de les intercepter.

Selon lui, les Américains et les Britanniques ont déclaré la guerre contre le Yémen après que leurs unités navales n’ont pas réussi à protéger la navigation israélienne. « Lorsque les objectifs de l’agression américano-britannique ont échoué, ils ont annoncé leur intention de cibler les infrastructures des missiles et des drones ainsi que les entrepôts et les usines ».

Il a indiqué que « les porte-avions américains ont commencé à développer leurs tactiques de fuite plus que leurs tactiques offensives, et c’est ainsi que l’USS Truman s’est enfui en s’éloignant à plus de 1 000 km de nos côtes. »

Sayed Al-Houthi a expliqué que « l’échec de l’ennemi israélien se mesure en prenant en compte ses capacités et la participation des Américains et la situation des frères moudjahidines à Gaza ». « La fermeté de la position politique couronne le tableau complet de la situation qui s’illustre par la résilience et la cohésion des moudjahidines et du peuple palestinien dans la bande de Gaza…L’américain s’est finalement tourné vers l’option d’un accord après le grand échec, car il est devenu clair qu’il n’y avait pas de perspective. »

« Le cycle de ce conflit de 15 mois est une bataille qui vise l’ensemble de la nation. Il a été l’événement le plus marquant de l’histoire du peuple palestinien…L’extermination d’une proportion de la population dont des enfants, des femmes et des adultes s’inscrit comme un crime et non un succès militaire. Le niveau de persévérance dans ce cycle est un signe important pour l’avenir du peuple palestinien. »

Le front de soutien libanais a consenti les plus grands sacrifices

Sayed al-Houthi a aussi parlé dans son discours du front de soutien libanais. « Il était le plus important parmi les fronts de soutien, car le Hezbollah au Liban avait un front puissant et influent qui a mené une guerre globale contre l’ennemi israélien… Le Hezbollah a fourni sur les fronts de soutien ce que la oumma n’a fourni sur aucun front ni dans aucune région… Il n’y a aucun régime ou groupe qui a consenti les sacrifices comme le Hezbollah, dirigé par le martyr de l’Islam et l’humanité, Sayed Hassan Nasrallah. »

Sayed Al-Houthi a conclu son discours en saluant la contribution du front irakien au soutien au peuple palestinien.

Source: Média