Le Hezbollah a félicité dans un communiqué lundi « le peuple palestinien et sa résistance pour la grande victoire constituée par le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche entre le Hamas et l’entité sioniste, après un conflit de plus d’un an à Gaza. Cette victoire historique est la preuve que le choix de la résistance est le seul capable à affronter l’occupation. Il s’agit d’une défaite stratégique pour l’ennemi sioniste et ses alliés » .

« L’accord de cessez-le-feu a eu lieu selon les demandes de la résistance palestinienne (Hamas) et constitue une victoire. Il montre que l’occupation n’a pas réussi à atteindre ses objectifs par la force . Les Etats-Unis sont partenaires des crimes et du génocide à l’encontre du peuple palestinien « , assurant « que le Hezbollah continuera de soutenir le peuple palestinien et sa résistance jusqu’à la fin de l’occupation israélienne » souligne le communiqué.

‏Le Hezbollah a par ailleurs salué le travail des « fronts de soutien au peuple palestinien, ouverts au Liban, en Irak et au Yémen, ainsi que l’Iran, pour leur rôle essentiel dans le soutien de la résistance palestinienne ».

Le texte a conclu : » Le Hezbollah est fier de cette victoire à laquelle il a pris part, grâce aux sacrifices de la résistance islamique et de son public au Liban », ajoutant que que leHezbollah a offert, dans le cadre de ce conflit qui s’était étendu au Liban, ce qu’il a de plus précieux, la vie de Sayyed Hassan Nasrallah et celle du sayyed Hachem Safieddine ».

