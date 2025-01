Un recensement réalisé par le gouvernement de Gaza fournit les chiffres de 470 jours de guerre génocidaire menée par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

+ 10.100 massacres ont été commis. Ils ont causé 61.182 martyrs et disparus et plus de 110.725 blessés qui ont été hospitalisés.

+ 2.092 familles ont été entièrement décimées. Elles comptent 5.967 martyrs.

+ Sur 4.889 familles, un seul membre a survécu. Elles comptent 8.980 martyrs.

+ Le nombres des enfants martyrs s’élèvent à 17.861 dont 214 qui sont nés pendant la guerre et 808 qui avaient moins d’un an.

+ 44 enfants ont succombé pour malnutrition en raison de la politique de famine.

+ 7 sur les 8 qui sont morts de froid sont des enfants.

+ 12.316 femmes martyres.

+ 1.155 martyrs parmi le personnel médical dont 94 membres de la défense civile.

+ 205 journalistes et agents des médias martyrs et 400 blessés.

+ 7 charniers ont été édifiés dans les hôpitaux et 2.300 cadavres ont été pillés.

+ 34 hôpitaux ont été attaqués, incendiés ou mis hors service et 80 centres médicaux ont été mis hors service.

+ 12.700 blessés, ainsi que 12.500 malades atteints de cancer et 3.000 autres patients ont besoin d’hospitalisation à l‘étranger.

+ Le nombre des détenus depuis le 7 octobre s’élève à 6.600 dont 360 cadres médicaux, (3 médecins ont été exécutés en détention), 48 agents des médias et 26 membres de la défense civile.

+ Le nombre des déplacés a atteint les 2 millions

+ 88% de la bande de Gaza a été détruite.

+ Les pertes sont évaluées à près de 38 m$.