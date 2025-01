Le député du bloc parlementaire du Hezbollah Ali Fayyad a déclaré ce mercredi que les agressions israéliennes perpétrées au sud du Liban « illustrent la persévérance israélienne à le transformer en une terre brûlée ». Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu de 60 jours, le 27 novembre dernier, l’armée de l’occpation israélienne l’a violé des centaines de fois.

« Les allégations israéliennes sur la destruction d’infrastructures de la résistance sont fallacieuses et il (l’ennemi) n’a pas besoin de prétexte », a-t-il affirmé estimant que la position de l’Etat libanais n’est pas assez ferme. « Il y a une sorte de capitulation à ce processus jusqu’à la fin de de la durée des deux mois », a estimé M. Fayyad.

Et de conclure : « ce qui dissuade l’ennemi est l’équilibre des forces que les peuples possèdent contre l’ennemi israélien ».

Quelques jours avant la fin du délai de 60 jours, les forces d’occupation israélienne ont intensifié leurs attaques contre les biens des citoyens, les installations publiques et les lieux de culte dans les villages et localités du sud du Liban.

Des bombardements ont été perpétrés dans les périphéries des localités de Markaba et Rab Thalatheen, près de Jabal Warda.

L’armée sioniste a également mené trois bombardements dans le secteur oriental : le premier à la périphérie de Houla en direction de Wadi al-Sallouqi, le deuxième dans la localité de Markaba, et le troisième dans le village de Taybeh, où des maisons ont été dynamitées et incendiées, tout en continuant à tirer des bombes et des rafles de mitrailleuses de manière intensive.

Un drone ennemi a effectué un raid entre Wadi Khansa et Majidiyeh dans le casa de Hasbaya.

Cet après-midi, l’armée sioniste a également fait exploser un certain nombre de maisons dans la localité de Aïta al-Chaab et dans les faubourgs de la ville de Hanin dans le casa de Bint Jbeil.

Des correspondants sur place ont rapporté que l’armée ennemie a achevé la construction du mur de béton séparant le Liban de la Palestine occupée le long de la Ligne Bleue s’étendant de Yarin à Duhayra.

Pendant ce temps, une force de l’armée libanaise, appuyée par une équipe de la Défense civile, se prépare à entrer dans la ville de Hanin, dans le sud du pays.

L’armée libanaise a par ailleurs autorisé un certain nombre d’habitants d’Al-Bayada, Chamaa, Alma Al-Shaab et Naqoura à visiter leurs villages.

Notre correspondant a rapporté que « l’armée libanaise est retournée dans l’un de ses deux centres sur les hauteurs de Kafarchouba, d’où elle s’était retirée lors de l’agression terrestre israélienne.

Source: Divers