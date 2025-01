Un nouvel incendie s’est déclenché mercredi au nord de Los Angeles et se propage à grande vitesse, alors qu’au sud, des pluies sonr prévues et pourraient provoquer des coulées de boue qui empirent davantage la situation.

En quelques heures, les flammes ont déjà ravagé plus de 3.800 hectares dans les environs du lac Castaic. Elles sont attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier.

Les vents dans la région soufflaient à 67 km/h dans l’après-midi, mais devaient augmenter à 96 km/h plus tard dans la soirée et jeudi, a indiqué le National Weather Service sur le réseau social X.

Des ordres d’évacuation ont été émis à l’attention de plus de 31.000 personnes vivant dans les zones autour du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita. 23.000 autres sont sous alerte d’évacuation.

Plus de 4.600 pompiers sont engagés sur place, assistés d’avions et d’hélicoptères larguant sans relâche de l’eau et du produit ignifuge sur la zone.

« L’incendie pourrait devenir très large »

La cause de l’incendie est pour le moment inconnue. Ce nouvel incendie « a le potentiel pour devenir très large », a averti de son côté Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à l’université UCLA. En particulier, s’il atteint le comté de Ventura, où la végétation asséchée est « très dense ».

Le sud de la Californie n’a pas reçu de pluie significative depuis huit mois, ce qui a asséché la végétation et transformé la région en poudrière, même au cœur de l’hiver.

« Le climat est assurément en train de changer, car nous sommes en janvier, et nous avons eu de nombreux incendies au cours des deux dernières semaines », a soupiré M. Marrone, le chef des pompiers.

Les flammes ont coupé plusieurs routes et provoqué la fermeture temporaire d’un tronçon d’autoroute dans la région.

Des pluies prévues, de nouveaux défits

Au sud, les autorités de Los Angeles se préparaient à une pluie potentielle. Des rafales devraient persister jusqu’à jeudi et des précipitations sont possibles à partir de samedi, selon le National Weather Service.

« Alors que les incendies se sont calmés, de nouveaux défis nous attendent. Des pluies sont prévues et la menace de coulées de boue et de débris dans nos communautés touchées par les incendies est bien réelle », a averti la superviseuse Kathryn Barger.

Une probabilité de 60 à 80 % d’une petite quantité de pluie est prévue pour le sud de la Californie à partir de samedi, la plupart des régions ne recevant probablement pas plus de 0,8 centimètre, selon Ryan Kittell, météorologue au bureau du Service météorologique national pour Los Angeles.

Cependant, jusqu’à 2,5 centimètres pourraient tomber lors d’orages localisés, ce qui serait le pire scénario si cela suffisait à déclencher des coulées de débris sur les collines brûlées.

« Mais même si la pluie ne se matérialise pas cette fois-ci, cela pourrait être un bon exercice pour ces communautés, car ce sera une menace à laquelle elles devront faire face pendant des mois ou des années », a prévenu M. Kittell.

Sources: AFP, AP, Le Devoir.