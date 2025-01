Le Hamas doit libérer ce samedi quatre soldates israéliennes, otages à Gaza depuis le 7 octobre 2023, contre plusieurs dizaines de Palestiniens détenus dans les geôles de l’occupation israélienne, dans le deuxième échange de ce type prévu par l’accord de trêve dans la bande de Gaza.

Près d’une semaine après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas a publié vendredi le nom des quatre soldates, dont la libération est attendue dans la journée.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a de son côté confirmé avoir reçue la liste via les médiateurs.

Le nombre de détenus palestiniens qui doivent être libérés en échange, conformément à l’accord de cessez-le-feu en cours à Gaza, n’a pas été révélé par l’occupation. Les services pénitentiaires de l’occupation israélienne ont indiqué que certains seraient ramenés dans la bande de Gaza, d’autres en Cisjordanie occupée.

200 Palestiniens seront libérés, dont plusieurs exilés

Le régime israélien a accepté de libérer jusqu’à 50 prisonniers palestiniens pour chaque femme soldate israélienne.

Cela signifie que l’entité sioniste libérera en échange 200 prisonniers palestiniens, dont 120 condamnés à perpétuité et 80 à de longues peines.

Un nombre de ces prisonniers seront expulsés à l’étranger, et c’est pourquoi le chef de l’Autorité palestinienne des affaires des prisonniers, Qadura Fares, a quitté la Cisjordanie vendredi matin, en direction du Caire pour accueillir les prisonniers qui seront expulsés.

L’un des organisateurs de l’évasion historique de la prison de Gilboa sera libéré

Parmi les 200 Palestiniens que le régime israélien doit libérer, ce samedi, figure Zakaria Zubaidi, ancien commandant des Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le porte-parole des brigades Al-Qassam Abou Obeida.

Abou Obeida a également identifié Zubaidi comme l’un des prisonniers palestiniens qui ont organisé une évasion historique de la prison de Gilboa du régime israélien en 2021 en utilisant uniquement des cuillères pour creuser un trou dans le sol de la prison.

Le prisonnier a également été défini comme un symbole de la deuxième Intifada palestinienne (soulèvement) contre le régime israélien.

Selon le porte-parole, les forces israéliennes ont effectué une descente à son domicile dans le camp de réfugiés de Jénine dans la perspective de sa libération, agressant et ligotant sa femme et ses enfants.

Biographie de certains prisonniers

De son côté, l’Autorité de radiodiffusion officielle israélienne a révélé que « les prisonniers condamnés à perpétuité Zakaria Zubaidi, Ahmed Barghouti, Wael Qassem et Mahmoud Atallah feront partie du groupe libéré, ce samedi ».

Ahmed Al-Barghouti : Né à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, il est responsable des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa. Arrêté en 2002, il a été condamné à 13 reprises à la réclusion à perpétuité et à 50 ans de prison.

Wael Qassem : né à Al-Qods occupée, accusé d’avoir mené plusieurs opérations contre des cibles israéliennes et de faire partie de la soi-disant cellule de Silwan. Il a été arrêté en 2002 et purge une peine de prison de plus de 3 000 ans.

La première phase doit durer six semaines

Rappelons que dans la première phase de mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu, le Hamas a accepté de libérer 33 captifs israéliens en échange de 1.900 détenus palestiniens.

Ceci intervient dans le cadre de la trêve entrée en vigueur dimanche après plus de 15 mois de guerre génocidaire israélienne contre Gaza, et dont la première phase doit durer six semaines.

Trois Israéliennes otages à Gaza ayant déjà été relâchées le 19 janvier, en échange de la libération de 90 Palestiniens, en majorité des femmes et mineurs, il restera après cet échange 26 otages israéliens libérables sur la première phase de l’accord.

L’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la capture de 251 colons et militaires israéliens, 91 sont encore à Gaza, dont 34 mortes selon l’armée d’occupation.