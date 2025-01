« Les partisans du Hezbollah ont collé le portrait de Nasrallah sur un char de l’armée israélienne ». De nombreux médias israéliens et observateurs israéliens ont constaté cet acte de défi lancé à l’armée d’occupation. Ils ont suivi non sans inquiétude le retour des habitants du sud du Liban vers leurs villages frontaliers. A la demande du cabinet ministériel israélien, elle avait reçu la veille l’ordre de maintenir ses troupes dans un certain nombre de positions libanaises frontalières et décrété un ordre d’interdiction de retour vers plus de 60 villages.

Selon la chaine de télévision Kan, « le plus inquiétant est de voir les Libanais s’approcher à la distance zéro d’un char israélien à Maroun al-Ras ».

Le Yediot Ahronoth a réagi par la voix de son correspondant en disant : « après 15 mois de combat, ce sont les images qui font peur au nord… Les habitants du sud Liban à proximité de la frontière arborant les drapeaux du Hezbollah ».

Israel news 24 a commenté que « les images qui nous parviennent du Liban inquiètent les gens du nord et alimentent leurs craintes du retour des éléments du Hezbollah, ce qui constitue un défi à nos capacités et met en danger les forces israéliennes ».

Le site Hadashot Bezaman a fait remarquer « qu’Israël risque de perdre la victoire totale lorsqu’il se retirera du sud du Liban ».

Le chroniqueur du Haaretz Amos Hariel a mis en garde contre « les complications au Liban », rappelant que « des réservistes avaient critiqué l’insistance de l’armée à maintenir des troupes au sud du Liban sans aucune raison valable ».

