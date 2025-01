Les factions de résistance palestinienne ont vivement critiqué dimanche la proposition du président américain Donald Trump de déplacer les Gazaouis vers l’Egypte et la Jordanie pour « faire le ménage », selon lui, dans la bande de Gaza.

Les Palestiniens « feront échouer » la proposition de M. Trump « comme ils ont fait échouer tous les projets de déplacement (…) pendant des décennies », a réagi dimanche Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.

Le Jihad islamique, a estimé que ses propos encourageaient les « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » israéliens à Gaza, où la grande majorité des 2,4 millions d’habitants ont été déplacés par la guerre, souvent à plusieurs reprises.

Le Front populaire pour la libération de la Palestine a quant à lui indiqué que « cette proposition dévoile de nouveau le vrai visage de l’administration américaine qui a toujours été un partenaire principal des crimes commis contre notre peuple et un soutien essentiel dans les plans destinés à liquider la cause palestinienne ».

Les Comités de la résistance ont pour leur part accusé « les déclarations agressives et fascistes de Trump de se conformer aux plans des criminels israéliens et de leur gouvernement extrémiste et de mettre à exécution leurs légendes et leurs mythes talmudiques ».

Samedi soir, Donald Trump a comparé la bande de Gaza dévastée par la guerre et plongée dans une grave crise humanitaire à un « site de démolition » et a dit avoir parlé de la situation au roi Abdallah II de Jordanie, ajoutant qu’il allait faire de même dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Selon lui, un « ménage » devrait être fait parmi la population. « Je préférerais m’impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements à un autre endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois », a ajouté le président, suggérant un déplacement « temporaire ou à long terme ».

Trump a déjà exprimé des points de vue inattendus sur l’avenir de Gaza par le passé. Il a suggéré après son investiture lundi que Gaza “doit vraiment être reconstruite autrement”. “Gaza est une région intéressante. C’est un emplacement phénoménal, en bord de mer. Le climat est idéal, vous savez, tout y est parfait. On pourrait en faire quelque chose de magnifique, c’est extrêmement intéressant”.

Le transfert des Palestiniens de Gaza avait été suggéré au début de l’offensive lancée par l’entité sioniste mais il a été rejeté aussi bien par les Palestiniens que par les dirigeants égyptiens.

Dimanche, le ministre jordanien des Affaires étrangères a rejeté la proposition de Trump. « Notre rejet du déplacement des Palestiniens est ferme et ne changera pas. La Jordanie est pour les Jordaniens et la Palestine est pour les Palestiniens », a déclaré Ayman Safadi.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n’a pas encore réagi à la proposition américaine mais Bezalel Smotrich, ministre d’extrême-droite, l’a qualifiée d' »excellente idée », affirmant que les Palestiniens pourraient « établir une nouvelle et belle vie ailleurs ».

Netanyahu a toutefois réagi à la décision de Trump de débloquer une livraison de 1800 bombes de plus de 900 kilogrammes pour l’entité sioniste qui avait été suspendue par son prédécesseur Joe Biden.

Dans un message vidéo, il lui a exprimé ses remerciements pour « avoir tenu sa promesse de donner à Israël les outils nécessaires à sa défense, vaincre nos ennemis communs et assurer un avenir de paix et de prospérité ».

« Beaucoup de choses qui avaient été commandées et payées par Israël, mais qui n’avaient pas été envoyées par Biden, sont maintenant en route! » a écrit le président américain samedi sur sa plateforme Truth Social.

Source: Divers