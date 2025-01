Alors que des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés ont traversé le corridor de Netzarim et sont rentrés chez eux dans le nord de la bande de Gaza, des agences de l’ONU ont alerté que ces retours se font dans un contexte de « destruction massive ».

Selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, si les habitants de la zone assiégée palestinienne sont ravis de retourner dans le nord de la bande de Gaza, d’énormes difficultés subsistent.

L’UNRWA indique que près de 90 % des bâtiments et des infrastructures publiques ont été détruits par les attaques israéliennes.

« Même si l’aide humanitaire entre à Gaza, les besoins sur le terrain restent immenses. Les approvisionnements commerciaux doivent être autorisés à entrer pour réduire la dépendance à l’égard de l’aide humanitaire », ajoute l’agence onusienne.

Sur un autre plan, l’UNRWA souligne que le succès du cessez-le-feu dépendra de sa capacité à fonctionner au-delà de la fin du mois de janvier. Illustrant le rôle crucial de l’agence onusienne sur le terrain, « 60% de la nourriture qui est entrée dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu a été acheminée par l’UNRWA ».

« Les risques liés aux engins non explosés, en particulier pour les enfants, sont très élevés. Et la plupart du temps, l’accès à la nourriture et au confort quotidien est presque inexistant, à l’exception – heureusement, au cours des huit derniers jours du cessez-le-feu – de l’aide qui est arrivée », a déclaré lundi à Al Jazeera Tamara Alrifai, directrice des relations extérieures et de la communication de l’UNRWA.

Lundi matin, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont commencé à revenir dans la partie nord de la bande de Gaza ravagée par la guerre après qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et ‘Israël’, prévoyant l’échange de captifs israéliens et de prisonniers palestiniens.

Le Hamas a qualifié ce retour de « victoire » pour les Palestiniens, tandis que le Jihad islamique palestinien a déclaré qu’il s’agissait d’une « réponse à tous ceux qui rêvent de déplacer notre peuple ».

Alrifai a noté que 60 % de la nourriture qui est entrée à Gaza depuis le début du cessez-le-feu a été apportée par l’UNRWA, la plus grande agence humanitaire opérant dans la bande de Gaza.

« L’UNRWA dispose du plus grand nombre de camions, d’entrepôts et d’abris pouvant accueillir jusqu’à un million de personnes. Nous sommes acceptés par les communautés de Gaza », a fait remarquer la responsable.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec d’autres agences de l’ONU et des ONG internationales lorsque notre nourriture et d’autres fournitures ont été interdites et n’ont pas été acheminées », a-t-elle ajouté.

Le cessez-le-feu entre ‘Israël’ et le Hamas a été conclu après 15 mois de guerre génocidaire menée par le régime israélien dans la bande de Gaza qui a coûté la vie à au moins 47 306 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Le régime sioniste a accepté le cessez-le-feu, n’ayant atteint aucun de ses objectifs de guerre, notamment la libération des captifs, l’élimination de la résistance gazaouie et le déplacement forcé de la population de Gaza vers l’Égypte voisine.

Source: Avec PressTV