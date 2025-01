Des sources spéciales ont rapporté à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, aujourd’hui, vendredi, que le navire CHRY SALIS a contacté la marine yéménite et que l’autorisation a été donnée de traverser la mer Rouge.

Les sources ont expliqué que l’armée yéménite a accepté de permettre à ce navire de traverser la mer Rouge après l’accord de cessez-le-feu à Gaza, notant que « l’armée a rassuré le navire et a ouvert la voie à son passage en toute sécurité, et il est arrivé à destination en toute sécurité ».

Des sources privées ont souligné que le CHRY SALIS est le premier des navires interdits par la décision de l’armée yéménite à traverser la mer Rouge en toute sécurité après avoir été rassuré par la marine yéménite.

Dans un contexte similaire, le président de l’Autorité du canal de Suez, Osama Rabie, a déclaré : « Il y a des indications du retour de la stabilité dans la mer Rouge ».

De nombreuses grandes compagnies maritimes internationales ont suspendu leurs voyages en mer Rouge et ont redirigé leurs navires autour de l’Afrique du Sud, pendant l’agression israélienne sur la bande de Gaza.

Durant les 15 mois de guerre génocidaire menée par l’occupation à Gaza, les forces armées yéménites ont mené des opérations de soutien ciblant les navires se dirigeant vers les ports d’occupation de la mer Rouge et de la mer d’Arabie, et ont mené d’autres opérations au plus profond des territoires occupés.

