La marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne a inauguré samedi une nouvelle ville de missiles souterraine au large de la côte sud de l’Iran, a rapporté la télévision iranienne.

En marge de l’inauguration de la ville de missiles, le commandant des Gardiens de la révolution, le général de division Hossein Salami, a affirmé que cette ville représente « une petite partie de nos capacités », avertissant » l’ennemi de ne point commetre d’erreur de jugement car cela lui causera des problèmes à lui-même et aux autres ».

Salami a souligné que « l’ennemi aura à faire face à tous ces systèmes chaque fois que cela sera nécessaire, et ce sous les instructions du Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei ».

Il a ajouté que « les forces armées iraniennes travaillent jour et nuit pour défendre le peuple et renforcer les capacités du pays ».

À son tour, le secrétaire de la supervision de la direction des gardiens de la révolution, Hamid Bazmshahi, a annoncé lors d’une conférence de presse que « de nouveaux systèmes de missiles et de défense seront dévoilés dans le cadre de l’exposition Malek Ashtar, qui se tiendra lundi prochain en Iran ».

Bazmshahi a affirmé que « les fortifications du CGRI pour préserver les capacités seront dévoilées dans le cadre de l’exposition, qui comprendra l’exposition des bateaux de patrouille et de combat de équipés d’une coque en aluminium, pour la première fois, en plus de tests sur le terrain dans le domaine de l’intelligence artificielle et du quantique. »

En outre, Bazmshahi a précisé que l’exposition abordera une partie de la performance des gardiens de la révolution, car ses activités seront présentées en deux sections : « La première s’inscrit dans le cadre de la défense de l’Iran, et la seconde est liée au pouvoir du pays à affronter l’ennemi et fournir des services à la population ».

Le général de brigade a noté, lors de sa conférence de presse, que « les Gardiens de la révolution ont affronté les groupes takfiristes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran, comprennant plus de 200 000 terroristes, et ont déjoué un certain nombre d’opérations terroristes ».

Il a indiqué que « la doctrine opérationnelle des forces iraniennes a été revue et que des manœuvres complexes ont été planifiées avec la Russie, la Chine, l’Irak et Oman, en plus des manœuvres défensives et de sécurité ».

Il est à noter que les Gardiens de la révolution iraniens ont dévoilé, le 11 janvier, une base de missiles souterraine, en présence du commandant des Gardiens, le général de division Hossein Salami, et du commandant de la force aérospatiale des Gardiens, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh.