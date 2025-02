Le président américain Donald Trump a exprimé ses doutes concernant la pérennité du cessez-le-feu à Gaza, déclarant n’avoir « aucune garantie » sur sa durée.

Cette déclaration intervient alors même que son envoyé spécial pour le Moyen-Orient, M. Witkoff, affirme que l’accord de trêve et d’échange de prisonniers entre ‘Israël’ et le Hamas tient pour le moment.

Ces propos, tenus lors d’un point presse à la Maison Blanche, font écho aux premières réserves exprimées par Trump dès le début de son mandat concernant la stabilité du cessez-le-feu.

Une vente d’armes d’un milliard de dollars à ‘Israël’

Entre-temps, l’administration Trump a sollicité l’approbation du Congrès pour un nouveau transfert d’armement vers ‘Israël’ d’une valeur d’environ un milliard de dollars, rapporte le Wall Street Journal.

Selon des sources citées par le journal US, cette vente comprendrait 4 700 bombes de 1 000 livres, pour une valeur de plus de 700 millions de dollars, ainsi que des bulldozers blindés fabriqués par Caterpillar, estimés à plus de 300 millions de dollars.

Rappelons que la guerre génocidaire israélienne contre Gaza a couté la vie à 62 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.