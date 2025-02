Un nouveau porte-drones a rejoint la flotte navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dans le golfe Persique, lors d’une cérémonie dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud du pays, jeudi 6 février.

Baptisé Shahid Bahman Bagheri, du nom d’un commandant martyr du CGRI, il a rejoint la flotte navale des forces d’élite de CGRI.

Doté d’une piste d’atterrissage long de 180 mètres, il sert de plate-forme navale mobile pour les missions de drones et d’hélicoptères dans les océans.

Ce porte-drones est capable de transporter plusieurs escadrons d’avions sans pilote, d’utiliser différents types de drones de patrouille et de combat, de lancer et de récupérer des vedettes rapides et de transporter différents types d’hélicoptères de combat et de soutien.

S’exprimant lors de l’événement, le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri, a déclaré qu’il avait fallu deux ans pour convertir un navire commercial en porte-drones.

Une autonomie opérationnelle de 22 000 milles nautiques permet au navire de mener des missions pendant une année entière dans des eaux lointaines sans avoir besoin de faire le plein, a-t-il ajouté.

Tangsiri a également noté que le porte-drones peut interagir avec divers types de petits avions et de missiles de défense aérienne car il est équipé de systèmes de défense aérienne à courte et moyenne portée, ainsi que d’équipements de renseignement et d’une tour de contrôle de vol.

En plus de détecter les signaux électroniques, le porte-drones peut également transporter et utiliser des navires sous-marins guidés, ainsi que des canons sol-sol à longue portée et des missiles de croisière.

Shahid Bagheri dispose d’un hôpital spécialisé et d’installations sportives, a-t-il déclaré.

« L’intégration de ce navire à la flotte de la marine du CGRI constitue une étape importante dans l’augmentation des capacités de défense et de dissuasion de la République islamique d’Iran dans les eaux lointaines ainsi que dans le maintien de la sécurité des intérêts nationaux du pays », a conclu le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Alireza Tangsiri.

Source: Press TV