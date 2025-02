Le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé dimanche son rejet des déclarations du Premier ministre du gouvernement d’occupation israélien Benjamin Netanyahu concernant « l’établissement d’un État palestinien sur le territoire saoudien ».

Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères a affirmé que « ces déclarations visent à détourner l’attention des crimes commis par l’occupation israélienne contre les Palestiniens à Gaza, y compris le nettoyage ethnique auquel ils sont soumis ».

Le ministère a souligné que « le peuple palestinien a droit à sa terre et il n’y est ni un intrus ni un immigrant. Il peut être expulsé à tout moment si l’occupation israélienne brutale le souhaite ».

Dans sa réponse à Netanyahu, il a ajouté : « Cette mentalité d’occupation extrémiste ne comprend pas ce que la terre palestinienne signifie pour le peuple frère de Palestine et son lien émotionnel, historique et juridique avec elle, et ne considère pas que le peuple palestinien mérite la vie en premier lieu ».

Et de poursuivir : « Cette mentalité d’occupation extrémiste a complètement détruit Gaza, tuant et blessant 160 000 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, sans le moindre sentiment d’humanité ou de responsabilité morale ».

Le ministère saoudien a indiqué que « les propriétaires de ces idées extrémistes sont ceux qui ont empêché Israël d’accepter la paix, en rejetant la coexistence pacifique, en rejetant les initiatives de paix adoptées par les pays arabes et en pratiquant systématiquement l’injustice envers le peuple palestinien depuis plus de 75 ans ».

