Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que la République islamique d’Iran continuerait à soutenir le front de la Résistance jusqu’à sa victoire finale en Palestine et au Liban.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, a rencontré ce dimanche 9 février à Téhéran le président du Conseil de leadership du mouvement de résistance palestinien Hamas, Muhammad Ismail Darwish, accompagné de plusieurs autres membres du « Conseil de la Choura ».

Ahmadian a salué la victoire du Hamas face à Israël, affirmant que les événements à Gaza montraient qu’Israël est destiné à l’effondrement. « Les 470 jours de résistance ont prouvé que cet objectif peut être atteint », a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, nous voyons que le monde entier et même les responsables européens et occidentaux reconnaissent les droits du peuple palestinien », a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en allusion aux acquis du Hamas sur la scène internationale.

« Une telle ambiance n’existait pas avant l’opération Tempête d’Al-Aqsa », a indiqué Ahmadian, faisant référence à l’opération lancée le 7 octobre 2023 par les combattants de la Résistance palestinienne contre le régime israélien. C’est l’incarnation de « la victoire du sang sur l’épée », a-t-il ajouté.

Ahmadian a noté que les Gazaouis, avec leur résistance exemplaire, sont devenus un modèle pour eux-mêmes et pour les générations futures.

Pour sa part, le chef du Conseil de leadership du Hamas a présenté ses félicitations à l’occasion de la victoire de la Résistance à Gaza et sa coïncidence avec l’anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d’Iran.

Évoquant la vision du défunt Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au paradis) sur la question palestinienne, le haut responsable du Hamas a déclaré : « l’Imam Khomeiny a institué la Journée de Qods. Ce faisant, il a considéré la libération de la Palestine comme la libération du monde, traçant ainsi une voie que le Leader de la Révolution islamique a également poursuivie avec sérieux. »

Ailleurs dans ses propos, Mohammad Ismail Darwish a rappelé l’ampleur de l’opération Tempête d’Al-Aqsa, pour dire que « le 7 octobre 2023 était un jour qui a secoué le monde et ébranlé l’ordre de l’Arrogance ». « Et l’Amérique a soutenu le régime sioniste qui incarnait l’Arrogance dans la région, pour l’empêcher de s’effondrer ».

Lors de cette réunion, à laquelle ont participé Khalil al-Hayyah, chef adjoint du bureau politique du Hamas, et Zaher Jabarin, chef du Hamas en Cisjordanie, un rapport a été présenté par la délégation palestinienne sur les dernières évolutions à Gaza et en Cisjordanie. La délégation du Hamas a également tenu à apprécier l’appui de la République islamique et du peuple iranien à la Résistance palestinienne.

Précédemment, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a reçu en audience ce samedi 8 février, le président du Conseil de la Choura du Hamas, Muhammad Darwish Ismaïl, et d’autres membres du bureau politique du groupe de résistance palestinien.

Lors de cette rencontre, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que la Résistance palestinienne avait vaincu Israël et les États-Unis dans leur guerre contre Gaza, qualifiant l’accord de cessez-le-feu de « grande réussite ».

« Dieu Tout-Puissant vous a accordé, ainsi qu’au peuple de Gaza, honneur et victoire », et a fait de Gaza un exemple du noble verset du Coran qui dit : “Combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe très nombreuse avec la permission d’Allah”, a dit le Leader à ses invités.

Source: Avec PressTV