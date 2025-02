Un dirigeant de la résistance palestinienne a déclaré lundi à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le Hamas a de nombreuses réserves quant à l’occupation israélienne qui n’adhère pas à l’accord de cessez-le-feu ».

Le dirigeant palestinien a affirmé à Al-Mayadeen que « l’une des preuves les plus importantes du non-respect par l’occupation israélienne réside dans les violations quotidiennes, telles que les survols continus des drones ».

Il a ajouté que « les tirs sur les Palestiniens se sont poursuivis pendant l’execution de l’accord et les chars ont dépassé la distance autorisée », soulignant que « les violations comprennent l’interdiction de l’entrée d’équipements lourds et de certains équipements médicaux, en plus d’empêcher l’entrée de caravanes ».

Le dirigeant palestinien a expliqué qu’il est clair « qu’Israël ne s’engagera pas à mettre en œuvre la deuxième phase à la lumière de la confirmation par le Premier ministre Benjamin Netanyahu du plan de déplacement et de nettoyage ethnique « .

Hamas : reporter la libération des prisonniers est un message d’avertissement à l’occupation

Le mouvement Hamas a affirmé qu’il a rempli toutes ses obligations avec précision et dans les délais spécifiés », notant que « l’occupation n’a pas respecté les termes de l’accord et a enregistré de nombreuses violations ».

Les violations susmentionnées dans la déclaration comprennent le retard du retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza, le fait de bombarder et de tirer sur les Palestiniens et de tuer un grand nombre d’entre eux dans diverses zones de la bande, en plus d’empêcher l’entrée des abris nécessaires, notamment des tentes et des maisons préfabriquées, du carburant et des machines d’enlèvement des décombres pour récupérer les corps des martyrs ».

Les transgressions comprennent également le retard de l’entrée des médicaments nécessaires aux hôpitaux et les exigences de restauration des hôpitaux et du secteur de la santé.

Le mouvement a souligné qu’il a compté « les transgressions de l’occupation et les a fournies aux médiateurs de première main, mais l’occupation a continué ses transgressions », appelant au « strict respect de l’accord, et à ne pas le soumettre à la sélectivité, en proposant les moins importants et en retardant et en faisant obstruction aux plus urgents et importants ».

Il a noté que « reporter la libération des prisonniers est un message d’avertissement à l’adresse de l’occupation et un moyen de faire pression pour que les termes de l’accord soient strictement respectés ».

Le mouvement a expliqué que « le Hamas a délibérément fait cette annonce cinq jours avant la date de remise des prisonniers, pour donner aux médiateurs suffisamment de possibilités de faire pression sur l’occupation pour qu’elle mette en œuvre ses obligations, et pour garder la porte ouverte pour que l’échange soit effectué à temps si l’occupation respecte ses obligations ».

Le porte-parole militaire des Brigades martyres al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, Abou Ubaida, a annoncé lundi soir que la remise des prisonniers israéliens, qui devaient être libérés samedi prochain, a été reportée » jusqu’à nouvel ordre », en raison des transgressions israéliennes de l’accord ».

Immédiatement, des manifestations ont eu lieu à Tel-Aviv pour exiger l’achèvement de toutes les étapes de l’accord d’échange de prisonniers, alors que les familles des prisonniers israéliens ont appelé les médiateurs de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza à intervenir rapidement pour trouver une solution immédiate et efficace qui remettrait la mise en œuvre de l’accord à sa juste place.

Par ailleurs, les médias israéliens ont indiqué que Benjamin Netanyahu a tenu une réunion ce soir pour évaluer la situation concernant l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers.

Source: Médias