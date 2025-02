Le chef d’Ansarullah au Yémen, sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi, a affirmé que « la plus grande bénédiction pour le peuple yéménite a été de se libérer de l’hégémonie américaine sur le pays ».

Dans un discours prononcé mardi à l’occasion de l’anniversaire de « l’évasion des Marines américains » de la capitale Sanaa, date commémorant la victoire de la révolution du 11 février 2011, il a déclaré que “la présence américaine à Sanaa était celle d’un commandant autoritaire et influent que tous les responsables de premier rang écoutaient ».

L’ingérence des Etats-Unis au Yémen entre 2001 et 2011 leur a permis d’infiltrer ses institutions politiques, médiatiques, militaires et sécuritaires et d’imposer leur diktat dans les décisions voire même dans le domaine de l’éducation.

Selon al-Houthi « le programme des Américains consistait à conduire notre pays au bord de l’effondrement dans tous les domaines. »

« Les Américains ont investi dans les crises politiques au Yémen et se sont employés pour les exacerber davantage. Ils ont œuvré en faveur de l’effondrement de la puissance militaire du pays et ils ont renforcé leur contrôle militaire par le biais des bases », a-t-il poursuivi.

« Si la présence américaine à Sanaa avait perduré, leurs bases se seraient étendues à tous les endroits stratégiques du Yémen », a-t-il averti.

Félicitant « le cher peuple musulman yéménite pour la grande victoire de l’évasion humiliante des Marines américains de Sanaa », il a souligné qu’elle est « une grande bénédiction de Dieu, une grande victoire et une réalisation majeure pour le peuple yéménite. L’évasion des Marines de Sanaa est un échec du projet américain de contrôle total de notre pays avec toutes les conséquences qui en auraient découlé ».

Et de souligner : « le fait de se débarrasser de l’hégémonie et du contrôle américains a préservé la dignité humaine de notre cher peuple car aucun peuple au monde ne peut être libre tant que les Etats-Unis contrôlent toutes ses affaires. Par conséquent, se débarrasser de l’hégémonie américaine a préservé la dignité humaine, la liberté et l’indépendance de notre cher peuple, et a également préservé la fierté religieuse de notre peuple. La fierté religieuse d’un peuple musulman ne peut jamais être combinée avec le contrôle américain sur lui, son ingérence dans toutes ses affaires et ses efforts pour effacer son identité ».

Sayed al-Houthi a poursuivi : « Il n’est pas approprié pour notre cher peuple d’avoir à Sanaa une poignée de criminels américains avec toute leur incrédulité, leur criminalité, leur haine, leur immoralité et leur débauche. Notre cher peuple est le plus conservateur des peuples en termes de valeurs religieuses, morales et humaines, même dans ses coutumes, ses traditions et ses traditions. Les Américains promeuvent l’homosexualité et la corruption morale et cherchent à en faire l’une de leurs priorités pratiques dans chaque pays qu’ils contrôlent ».

Le programme américain destructeur et catastrophique

Selon sayed Badreddine al-Houthi, le programme américain dans la région est « destructeur et catastrophique. « Les américains se comportent avec notre monde arabo islamique avec concupiscence et mépris, leurs positions constituent un danger pour tous nos pays sans exception… Les indices sur cette cupidité américaine se reflètent dans les propos du président américain Donald Trump lesquels visent aussi plusieurs Etats non islamiques »

Et d’ajouter : « Les Américains profitent en grande partie de la niaiserie de certains Etats arabes… Les Américains considèrent cette nation comme un plat à dévorer et que tous ceux qui disposent de richesses énormes comme une vache à traire… Ils sont sauvages, arrogants, et en perte morale et de valeur, ils exploitent les pays sans aucune considération pour leurs droits et leur liberté »

Evoquant la position des pays arabes à l’égard de la guerre contre la bande de Gaza, il l’a qualifié de « complice et traitre ».

« L’Arabie saoudite a organisé plusieurs sommets pour Gaza mais en revanche elle n’a entrepris aucune démarche contre Israël en lui interdisant au moins d’utiliser son espace aérien. Les pays arabes n’ont pu adopter aucune mesure commune pour acheminer de la nourriture à Gaza qui mourrait de faim ».

Concernant le plan de transfert du peuple palestinien proposé par Donald Trump, qu’il a qualifié de « folie américaine », il estime que « les pays arabes se trouvent dans une posture embarrassante » appelant à « une position arabe forte et ferme pour refuser le projet américain ».

C’est une occasion pour les Etats arabes pour dire non et de renoncer à leur soumission », a-t-il souligné assurant que « l’unité arabe fera avorter la politique américaine contre Gaza ».